Daniel Muñoz sufrió más de lo normal para ser jugador profesional, y lo dejó claro con esta confesión

El lateral derecho de Atlético Nacional, Daniel Muñoz, atendió a los medios de comunicación en la mañana de este martes 27 de agosto, para hablar sobre su convocatoria a la Selección Colombia, sin embargo, el deportista confesó que sufrió más de lo normal para llegar a ser jugador profesional.

El jugador, utilizado en varias posiciones por el estratega Juan Carlos Osorio, confesó que antes de llegar a debutar tocó “puertas en 10 o 12 equipos y muchas me decían que no o simplemente no se daban las cosas para llegar”.

Sin embargo, Muñoz afirmó que esas dificultades no le bajaron el ánimo, sino que por el contrario le “sirvió para crecer mucho más y ser más fuerte”.

Ahora, tras superar las adversidades, y ser una grata sorpresa para la hinchada del verde paisa, Muñoz estará con el equipo hasta el compromiso con Millonarios y luego se unirá a trabajos con la Selección.