Se conoció la dolorosa razón por la que Daniel Muñoz dejó la concentración de la Selección Colombia

Este fin de semana se conoció la dolorosa razón por la que el lateral de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, abandonó la concentración del equipo nacional.
La ‘tricolor’, que se prepara para enfrentar a Australia, cierra su ciclo de amistosos y buscará lograrlo con victoria.
Previo al encuentro, el jugador fue desconvocado, y se ha revelado que la decisión se tomó tras una conversación con el cuerpo técnico.
Allí Muñoz manifestó el profundo dolor que estaba sintiendo, tras una pérdida irreparable.
La causa de su retiro es el fallecimiento de un entrañable amigo. Daniel Muñoz dejó la concentración con la selección para poder asistir al entierro de su amigo.
Este ha sido un gesto que está siendo catalogado como un acto de grandeza y lealtad hacia quien fue su «parcero» y para acompañar a su familia en este difícil momento.
