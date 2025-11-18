Minuto30
  Se conoció la dolorosa razón por la que Daniel Muñoz dejó la concentración de la Selección Colombia

    • Se conoció la dolorosa razón por la que Daniel Muñoz dejó la concentración de la Selección Colombia

    Se conoció la dolorosa razón por la que Daniel Muñoz dejó la concentración de la Selección Colombia
    Daniel Muñoz abandonó la concentración de la Selección Colombia para asistir al entierro de su mejor amigo, con un profundo dolor y un gesto de grandeza. Foto: Tomada de video de redes sociales
    Se conoció la dolorosa razón por la que Daniel Muñoz dejó la concentración de la Selección Colombia

    Resumen: El lateral de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, abandonó la concentración del equipo nacional antes del partido amistoso contra Australia debido a la dolorosa pérdida de un entrañable amigo. Tras conversar con el cuerpo técnico y manifestar su profundo dolor, se le permitió desconvocarse para poder asistir al entierro de su "parcero" y acompañar a la familia, un gesto que ha sido catalogado como un acto de grandeza y lealtad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este fin de semana se conoció la dolorosa razón por la que el lateral de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, abandonó la concentración del equipo nacional.

    La ‘tricolor’, que se prepara para enfrentar a Australia, cierra su ciclo de amistosos y buscará lograrlo con victoria.

    Previo al encuentro, el jugador fue desconvocado, y se ha revelado que la decisión se tomó tras una conversación con el cuerpo técnico.

    Se conoció la dolorosa razón por la que Daniel Muñoz dejó la concentración de la Selección Colombia

    Allí Muñoz manifestó el profundo dolor que estaba sintiendo, tras una pérdida irreparable.

    La causa de su retiro es el fallecimiento de un entrañable amigo. Daniel Muñoz dejó la concentración con la selección para poder asistir al entierro de su amigo.

    Este ha sido un gesto que está siendo catalogado como un acto de grandeza y lealtad hacia quien fue su «parcero» y para acompañar a su familia en este difícil momento.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

