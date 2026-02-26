Daniel Jaime Restrepo desapareció en caldas

Resumen: Daniel Jaime Restrepo Correa es un hombre colombiano de 42 años de edad. Su identidad de género es masculina y, hasta la fecha del reporte, no se han proporcionado detalles sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

Daniel Jaime Restrepo Correa es un hombre colombiano de 42 años de edad. Su identidad de género es masculina y, hasta la fecha del reporte, no se han proporcionado detalles sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

No se registran señales particulares que permitan identificarlo de manera única, lo que dificulta su localización inmediata. Esto sugiere que cualquier información adicional sobre su apariencia o características sería de gran ayuda para las autoridades.

La desaparición ocurrió el 12 de febrero de 2026 en el municipio de Caldas, Antioquia. Las autoridades locales y familiares están pendientes de cualquier pista que permita esclarecer su paradero y garantizar su seguridad.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes