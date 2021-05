Daniel Galán remontó y avanzó a las semifinales del Challenger de Heilbronn

Remontar está siendo una palabra muy común para Daniel Galán (Equipo Colsanitas) en el Challenger de Heilbronn (Alemania, arcilla).

El tenista colombiano sacó este jueves tiquete a las semifinales luego de vencer al local Philipp Kohlschreiber, quien fue top 20 en 2012, y buscará una nueva final en el circuito Challenger.

Luego del partidazo que ganó en octavos de final, en tres hora de duración, ante el italiano Alessandro Giannessi por 6-7(4), 7-6(7), 6-4, Daniel Galán tuvo que trabajar demasiado para vencer a Kohlschreiber en tres sets (2-6, 6-2, 7-6(4)).

En un primer parcial donde no tuvo buenas sensaciones, estuvo 0-4 abajo y luego la lluvia obligó a parar por casi una hora.

Esa interrupción le sirvió muchísimo al colombiano que empezó a deshilar el duelo ante el alemán, jugador que se plantaba muy bien desde fondo de cancha y aprovechaba cualquier pelota corta para atacar.

A pesar de terminar perdiendo el primer set, Galán encontró regularidad y dominó los duelos que se planteaban desde el revés, un golpe que se ha visto muy potenciado en este torneo.

Con el partido igualado, fue el tenista santandereano el que empezó a tratar de tomar ventaja en el set decisivo. Llegó a estar dos veces con quiebre a favor y consiguió un tercero que le sirvió para sacar para partido con 5-3, pero Kohlschreiber aprovechó algunas dudas y puso suspenso en el partido.

De hecho, hubo un momento de turbulencias para el colombiano cuando sacaba 5-5, donde tuvo que salvar dos puntos de quiebre que le hubiese dado al rival la posibilidad de sacar para partido.

En el tiebreak, otro momento clave: con 5-4 a favor sacó una extraordinaria devolución de revés que ingresó con poco margen y le dio la ventaja para llevarse la victoria.

Lea también: Egan Bernal recuperó su protagonismo en el Giro de Italia

Daniel Galán vive un buen año

Con este triunfo, Daniel Galán alcanza sus segundas semifinales del año, recordando que lo hizo en el ATP 250 de Santiago (Chile) y buscará su primera final de la temporada. Allí su rival será el estadounidense Mackenzie McDonald, 120 del mundo, con quien no registra duelos previos. Este partido será mañana viernes no antes de las 8:00 a.m. en Colombia.

Además, la victoria le dará el próximo lunes su mejor ranking de sencillos, ya que estará aproximadamente como 106 del mundo. En caso de ser el campeón del torneo, Daniel Galán ingresará por primera vez al grupo de los 100 mejores del mundo.

Con información de Fedecoltenis

Daniel Galan completes the semi-final field in Heilbronn 🙌 The 🇨🇴 outlasts Kohlschreiber in a deciding tie-break 26 62 76(4). 🎥 @NeckarH @Florian_Heer pic.twitter.com/W4Qrli1fOn — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 13, 2021