El tenista colombiano Daniel Galán clasificó sin jugar a la tercera ronda de Wimbledon, luego de que el español Roberto Bautista, su rival en segunda fase, diera positivo para COVID-19.

Así las cosas, el santandereano supera de esta forma su participación del año pasado en el césped de Londres, donde avanzó hasta segunda fase e iguala lo realizado en el Roland Garros del 2020, como su mejor presentación en su carrera deportiva en un Grand Slam.

Galán espera en tercera ronda por el ganador del encuentro entre el estadounidense Brandon Nakashima y el canadiense Denis Shapovalov, con este último como gran favorito.

Cabe mencionar que Galán se convirtió en el tercer tenista colombiano hombre que consigue avanzar hasta esta instancia en Wimbledon, los anteriores fueron Alejandro Falla y Santiago Giraldo, precisamente Giraldo, había sido el último en conseguir llegar hasta este punto en Londres, en el año 2015.

Si Daniel Galán logra superar esta instancia, el colombiano, número 109 del mundo, obtendrá la mejor marca del tenis colombiano masculino en Wimbledon.

