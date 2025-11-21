Daniel Fernando, profesor del ITM, desapareció en la vía Medellín Cañasgordas ¿lo ha visto?

Resumen: El último contacto con Higuita fue el pasado 19 de noviembre de 2025, cuando se comunicó con su hermana
Minuto30.com .- Se ha emitido una alerta por la desaparición de Daniel Fernando Higuita, un hombre de 39 años que se perdió el contacto con su familia en la vía que comunica a Medellín con Cañasgordas, Antioquia. Daniel Fernando se dirigía al sepelio de un familiar.
El último contacto con Higuita fue el pasado 19 de noviembre de 2025, cuando se comunicó con su hermana para informarle que había tanqueado su motocicleta en el municipio de Uramita. Desde ese momento, no se ha sabido nada de su paradero.
Daniel Fernando Higuita es profesor de la Institución Universitaria ITM de Medellín.
Al momento de su desaparición, Daniel Fernando vestía impermeable de color gris, Botas, Camiseta gris, Sudadera negra, portaba un bolso negro con sus prendas personales.
Las autoridades y los organismos de socorro solicitan la colaboración ciudadana para encontrar al profesor.
Si usted tiene información sobre el paradero de Daniel Fernando Higuita o lo ha visto en la zona, por favor comuníquese de manera urgente con Bomberos Cañasgordas al whatsapp 3206940845. O dé aviso a la policía.
