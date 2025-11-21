Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Daniel Fernando, profesor del ITM, desapareció en la vía Medellín Cañasgordas ¿lo ha visto?

    El último contacto con Higuita fue el pasado 19 de noviembre de 2025, cuando se comunicó con su hermana

    Publicado por: SoloDuque

    Daniel Fernando, profesor del ITM, desapareció en la vía Medellín Cañasgordas ¿lo ha visto?

    Resumen: El último contacto con Higuita fue el pasado 19 de noviembre de 2025, cuando se comunicó con su hermana

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se ha emitido una alerta por la desaparición de Daniel Fernando Higuita, un hombre de 39 años que se perdió el contacto con su familia en la vía que comunica a Medellín con Cañasgordas, Antioquia. Daniel Fernando se dirigía al sepelio de un familiar.

    El último contacto con Higuita fue el pasado 19 de noviembre de 2025, cuando se comunicó con su hermana para informarle que había tanqueado su motocicleta en el municipio de Uramita. Desde ese momento, no se ha sabido nada de su paradero.

    Daniel Fernando Higuita es profesor de la Institución Universitaria ITM de Medellín.

    Al momento de su desaparición, Daniel Fernando vestía impermeable de color gris, Botas, Camiseta gris, Sudadera negra, portaba un bolso negro con sus prendas personales.

    Las autoridades y los organismos de socorro solicitan la colaboración ciudadana para encontrar al profesor.

    Si usted tiene información sobre el paradero de Daniel Fernando Higuita o lo ha visto en la zona, por favor comuníquese de manera urgente con Bomberos Cañasgordas al whatsapp 3206940845. O dé aviso a la policía.

    Aquí más Personas Desaparecidas


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Estamos presentes en el Congreso Internacional de Prevención de Violencias: Todos los Protegemos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.