Daniel Farid Díaz desapareció en Bello

Resumen: Daniel Farid Díaz Hernández es un hombre colombiano de 28 años, de sexo masculino e identificado como hombre. No se cuenta con información adicional sobre sus prendas de vestir, accesorios o señales particulares en el momento del reporte.

Daniel Farid Díaz Hernández es un hombre colombiano de 28 años, de sexo masculino e identificado como hombre. No se cuenta con información adicional sobre sus prendas de vestir, accesorios o señales particulares en el momento del reporte.

De acuerdo con los datos disponibles, su caso está asociado a una desaparición ocurrida en el barrio Zamora Santa Rita, en el municipio de Bello, Antioquia. Este hecho se registró el 16 de mayo de 2026.

En el contexto del reporte, no se han aportado detalles adicionales sobre las circunstancias de la desaparición ni características físicas complementarias. La información disponible se limita a los datos básicos de identidad, lugar y fecha del hecho.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes