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    Daniel Farid Díaz desapareció en Bello

    Fue reportado como desaparecido el 16 de mayo en el barrio Zamora Santa Rita

    Publicado por: Juan Manuel

    DANIEL FARID DIAZ HERNANDEZ
    Daniel Farid Díaz desapareció en Bello

    Resumen: Daniel Farid Díaz Hernández es un hombre colombiano de 28 años, de sexo masculino e identificado como hombre. No se cuenta con información adicional sobre sus prendas de vestir, accesorios o señales particulares en el momento del reporte.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Daniel Farid Díaz Hernández es un hombre colombiano de 28 años, de sexo masculino e identificado como hombre. No se cuenta con información adicional sobre sus prendas de vestir, accesorios o señales particulares en el momento del reporte.

    De acuerdo con los datos disponibles, su caso está asociado a una desaparición ocurrida en el barrio Zamora Santa Rita, en el municipio de Bello, Antioquia. Este hecho se registró el 16 de mayo de 2026.

    En el contexto del reporte, no se han aportado detalles adicionales sobre las circunstancias de la desaparición ni características físicas complementarias. La información disponible se limita a los datos básicos de identidad, lugar y fecha del hecho.

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