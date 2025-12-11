Menú Últimas noticias
    Daniel Estiven Bedoya desapareció en el municipio de Guarne

    Fue visto por última vez el 15 de noviembre de 2025 en la zona del Alto de La Virgen

    Daniel Estiven Bedoya desapareció en el municipio de Guarne

    Daniel Estiven Bedoya Peña, de 34 años al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 15 de noviembre de 2025 en la zona del Alto de La Virgen, en el municipio de Guarne, Antioquia.

    Daniel Estiven Bedoya Peña, de 34 años al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 15 de noviembre de 2025 en la zona del Alto de La Virgen, en el municipio de Guarne, Antioquia.

    Físicamente, Daniel presenta una contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello es corto, ondulado y de color castaño oscuro, mientras que sus ojos son de tono café y tamaño mediano. No presenta barba ni bigote, y su nariz es recta, con una boca y labios de tamaño mediano.

    Al momento de su desaparición no se cuenta con información precisa sobre las prendas de vestir que llevaba puestas.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


