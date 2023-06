in

Mientras transcurría la emisión del programa matutino del cual Daniel Arenas es presentador, surgió una dinámica con un invitado y se trataba de alzar la mano quienes sostienen relaciones amorosas. Entre ellos, entre ellos Frederik Oldenburg, novio de la actriz Carmen Villalobos pero Daniel no, indicando que está soltero.

A estas alturas y con tantas especulaciones al respecto, ninguno de los dos famosos ha confirmado o desmentido dichos rumores, pero con esta actitud de Daniel, todos sacan sus conclusiones.

Mientras tanto, sus seguidores siguen opinando en Instagram: “Una pegunta y perdón. Tú y Daniela están separados? Alguien que me diga” Y … Bye bye Daniela! (?) nos llenan de una historia de amor perfecta y de novela pero no nos dejan saber lo siguiente cuando la novela se pone buena queremos el chisme completo” “Me alegra mucho verte así de Feliz y con esa buena vibra mi bello paisanito Daniel, Dios te siga llenando de bendiciones y sigas brillando con luz propia” «Lo único bueno de esa parla es que ya definitivamente Daniela ya no está con Daniel»

