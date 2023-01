[VIDEO] «Me equivoqué»: Daniel Arenas tras besarse con otra mujer, ¿Daniela lo obligó?

in

El actor Daniel Arenas se disculpó con Daniella Álvarez por beso que se dio con compañera de trabajo.

Por medio de sus cuenta de Instagram publicó un video de casi una hora en el que le pidió disculpas a su actual pareja, luego que se besara con una compañera sin tener que actuar, al parecer por ‘hobby’.

“Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo, que somos humanos y nos podemos equivocar. Ahora, ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie. Tengo un cariño y admiración por Adamari, igualito al que tengo por Penélope, por Andrea o por Chiky Bombom, son mis compañeras de trabajo, les tengo un respeto y nada más”, aseguró en el largo video.

Además, habló sobre el evangelio, “No le tengo miedo al error, uno porque el miedo es ausencia de Dios y dos, porque el que no se equivoca no aprende”, escribió en el post.

