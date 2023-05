La relación de Dani Duke y La Liendra ha estado bajo la lupa de los internautas, pues se han preguntado si el romance habría llegado a su final debido a que la influencer no suele publicar contenido junto al quindiano con la misma regularidad que antes.

La pareja de creadores de contenido ha estado en el centro de la controversia en el pasado por su sentido del humor, sin embargo, se han mostrado sólidos en su romance.

Al parecer, para algunos de sus seguidores las cosas no marcharían como antes pues ya Duke no publica tanto contenido con su pareja. En una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer explicó si está “alejada” o no del quindiano.

Fiel a su estilo, Duke dejó claro que en las redes sociales solo se puede conocer un fragmento de la realidad de las personas.

“Ustedes sí lo han notado, no que estoy alejada de Mauricio, sino que no estoy publicando tanto con mi novio, de hecho, no es que no publique tanto con él, sino que no estoy publicando en general tanto mi vida”, sostuvo.

La creadora de contenido sostuvo que su estilo ha cambiado y que ya no se siente afín a compartid todo lo que le sucede.

“En este momento de mi vida estoy pasando por una etapa de amor/odio con las redes sociales, no las odio porque amo crear contenido, estoy creando contenido y no estoy publicando todo porque no me estoy sintiendo tan cómoda o motivada a compartir cosas mías o de mi vida”, puntualizó.

Duke indicó que las redes sociales no son una obligación y que a pesar de que le generan ingresos no depende totalmente de ellas.

“Jamás hago las cosas porque me toquen o por obligación y gracias a Dios puedo decir que yo puedo vivir sin las redes sociales en el sentido de que mi vida económica no depende de ellas. Claro, las redes sociales me han dado mucho, me han dado viajes, me han dado conocer personas increíbles, tenerlos a ustedes”, indicó.

Sin embargo, esto no la hace sentirse comprometida con mostrar cada aspecto de su relación o de sus experiencias personales. “Quiero que las redes sociales sigan siendo un lugar divertido”, puntualizó Duke.

Finalmente, la creadora de contenido le puso fin al rumor de que su relación con La Liendra tendría dificultades.

“No es que esté alejada de Mauricio porque mi novio y yo somos unos chicles (…) por estar en redes lo conocí a él. Él es la cosa más hermosa, el regalito más lindo que Dios me ha dado y no estamos para nada alejados”, finalizó Duke.

Vale la pena resaltar que, a lo largo de su relación, los influencers han avanzado con sus proyectos profesionales y separado esta dimensión de su vida personal.

En una ocasión, un usuario le preguntó a La Liendra si Duke estaría con él por interés a lo que respondió que su pareja es muy independiente y que al momento de conocerse ya se había labrado un camino en redes.

