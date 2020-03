Dani Alves criticó a Bolsonaro por su postura frente al Coronavirus: “debería pensar en el bienestar del pueblo”

El capitán de la selección de Brasil, Dani Alves, fue crítico frente a la postura del presidente Jair Bolsonaro quien ha menospreciado la crisis provocada por la pandemia del Coronavirus, calificándolo de ser una “gripecita” y criticando las medidas de cuarentena que han aplicado algunos estados, ante esto el jugador afirmó que el mandatario “debería pensar en el bienestar del pueblo”.

Para leer más dale click a este enlace: Bolsonaro menosprecia el avance del COVID-19 y exige el fin del aislamiento

El jugador de 36 años escribió en su cuenta de Instagram: “respeto mucho su presidencia, respeto mucho su señoría, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y ustedes, cómo las personas más importantes en Brasil, también deberían velar por el bien de nuestro país y nuestro pueblo”.

El lateral del Sao Paulo recalcó que “es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos desatender esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, por que no quiero vivir sin poder compartir momentos con las personas o tener miedo de ello”.

También le puede interesar: Bolsonaro califica a la COVID-19 de “gripecita” y critica el confinamiento