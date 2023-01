Susto en la NFL: Damar Hamlin se desplomó en medio de un partido

En el juego entre los Bills de Búfalo y Benghals de Cincinnati, en el estadio Paul Brown, se desplomó en plena cancha el jugador Damar Hamlin, tras cortar una acción de ataque.

El deportista de 24 años, en una jugada normal del fútbol americano tacleó a su rival para evitar que siguiera avanzando por el terreno de juego, ambos jugadores se pararon, pero luego de unos segundos la figura del Fotball League cayó al piso.

“Hamlin recibió atención médica inmediata en el campo por parte del equipo, personal médico independiente y paramédicos locales. Luego fue transportado a un hospital local”, informó Roger Goodell, comisionado de la NFL.

Cabe mencionar que el joven jugador recibió reanimación cardiopulmonar dentro del campo de juego. Por medio de su cuenta de Twitter, Los Bills dieron a conocer que su estrella había sufrido un paro cardíaco después del impacto con el jugador de Benghals.

Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following a hit in our game versus the Bengals. His heartbeat was restored on the field and he was transferred to the UC Medical Center for further testing and treatment. He is currently sedated and listed in critical condition.

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023