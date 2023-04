[VIDEO] «Dama no, juez»: nuevo episodio de ‘¿usted no sabe quién soy yo?’

in

Los mismos policías graban la actitud con la que una mujer responde a un procedimiento, este sería un nuevo caso de ‘¿usted no sabe quién soy yo?’.

Video: cortesía

El hecho se registró en el municipio de Restrepo, Meta, luego que la mujer a bordo de un vehículo particular fuera requerida en medio de un puesto de control.

Mientras miraba su celular para hacer una supuesta llamada telefónica, la mujer dice, «ahora sí voy a llamar al comandante. Ahora sí voy a accionar. Vienen ustedes con el uniforme y creen que vienen a amedrentarme».

El policía quiso aclararle que no se trataba de una presión sino más bien de una procedimiento normal, alcanzo a decirle, «pero es que dama, yo no estoy…», al instante ella lo interrumpió y le gritó, «¡Dama no, juez!».

En medio de la supuesta llamada telefónica, la mujer continúa arremetiendo contra los uniformados, «llamen al comandante de Restrepo. Dígale que aquí hay dos agentes de la Policía groseros, altaneros, porque vienen yo no sé mandados por quién», le dijo a quien le habría contestado.

La mujer también se enoja porque la están grabando pero ante esto el policía le responde que está en todo su derecho de hacerlo.

Sobre lo ocurrido, la Policía aún no se ha pronunciado.

Más noticias de Colombia.