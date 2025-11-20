Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Dalton está listo para darte amor ¿lo adoptas?

    Se busca una adopción responsable donde su bienestar sea la prioridad

    Publicado por: SoloDuque

    dalton para adopcion
    Dalton está listo para darte amor ¿lo adoptas?

    Resumen: Este canino es un compañero ideal, pues es descrito por sus cuidadores como un perrito sumamente juicioso y muy cariñoso. Dalton está listo para comenzar su nueva vida: se encuentra vacunado y esterilizado

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Dalton, un perrito de año y medio de edad, está buscando con urgencia una familia que le brinde un hogar lleno de amor y calidez.

    Este canino es un compañero ideal, pues es descrito por sus cuidadores como un perrito sumamente juicioso y muy cariñoso. Dalton está listo para comenzar su nueva vida: se encuentra vacunado y esterilizado, garantizando que quien lo adopte se lleve a casa un amigo saludable y listo para ser amado.

    Se busca una adopción responsable donde su bienestar sea la prioridad. Dalton está esperando esa persona especial que se comprometa a darle la estabilidad y el cariño que merece.

    Comunícate al whatsapp 3012231308.

    ¡Adopta no compres!

    Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.