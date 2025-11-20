Dalton está listo para darte amor ¿lo adoptas?

Resumen: Este canino es un compañero ideal, pues es descrito por sus cuidadores como un perrito sumamente juicioso y muy cariñoso. Dalton está listo para comenzar su nueva vida: se encuentra vacunado y esterilizado
Minuto30.com .- Dalton, un perrito de año y medio de edad, está buscando con urgencia una familia que le brinde un hogar lleno de amor y calidez.
Este canino es un compañero ideal, pues es descrito por sus cuidadores como un perrito sumamente juicioso y muy cariñoso. Dalton está listo para comenzar su nueva vida: se encuentra vacunado y esterilizado, garantizando que quien lo adopte se lleve a casa un amigo saludable y listo para ser amado.
Se busca una adopción responsable donde su bienestar sea la prioridad. Dalton está esperando esa persona especial que se comprometa a darle la estabilidad y el cariño que merece.
Comunícate al whatsapp 3012231308.
¡Adopta no compres!
