Dalton está listo para darte amor ¿lo adoptas?

Minuto30.com .- Dalton, un perrito de año y medio de edad, está buscando con urgencia una familia que le brinde un hogar lleno de amor y calidez.

Este canino es un compañero ideal, pues es descrito por sus cuidadores como un perrito sumamente juicioso y muy cariñoso. Dalton está listo para comenzar su nueva vida: se encuentra vacunado y esterilizado, garantizando que quien lo adopte se lleve a casa un amigo saludable y listo para ser amado.

Se busca una adopción responsable donde su bienestar sea la prioridad. Dalton está esperando esa persona especial que se comprometa a darle la estabilidad y el cariño que merece.

Comunícate al whatsapp 3012231308.

¡Adopta no compres!

