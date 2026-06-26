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Resumen: Adoptar es un acto de amor y responsabilidad que transforma dos vidas: la tuya y la del animal que recibe una nueva oportunidad para ser feliz. Dalton tiene mucho amor para dar

¡Dale una segunda oportunidad! Dalton, rescatado en Necoclí, busca una familia para toda la vida

Minuto30.com .- Una nueva historia de rescate y esperanza busca un final feliz en Antioquia. Dalton, un valiente peludito que fue rescatado de las calles del municipio de Necoclí, ya está listo para dejar atrás su difícil pasado y encontrar un hogar que lo llene de amor y cuidados.

Tras ser rescatado y recibir la atención necesaria para garantizar su bienestar, Dalton se encuentra esperando pacientemente por esa persona especial que decida abrirle las puertas de su casa.

Estos son los datos clave de nuestro protagonista:

Nombre: Dalton.

Edad: 3 años; una edad ideal, ya que superó la etapa de cachorro hiperactivo, pero aún tiene muchísima energía y lealtad para compartir.

Origen: Rescatado de la vulnerabilidad en Necoclí.

Misión actual: Encontrar una familia amorosa y responsable que lo adopte de manera definitiva.

¿Te animas a cambiar su mundo?

Adoptar es un acto de amor y responsabilidad que transforma dos vidas: la tuya y la del animal que recibe una nueva oportunidad para ser feliz. Dalton tiene mucho amor para dar y está esperando por ti.

Contacto para adopción: Si estás interesado en integrar a Dalton a tu familia, o si deseas obtener más información sobre su proceso y requisitos de adopción, comunícate de inmediato vía llamada o WhatsApp al número 304 598 8105.

¡Una simple llamada puede cambiarle la vida para siempre! Compartir esta información también es una gran forma de ayudarlo.