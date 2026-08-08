Resumen: Hace aproximadamente tres meses, Canela fue dejada a su suerte en las calles del sector de Niquía, en el municipio de Bello. A pesar de haber vivido la triste experiencia del abandono, su espíritu sigue intacto: no ha perdido la alegría ni la confianza en las personas.

¡Dale una segunda oportunidad! Canela, una perrita abandonada, busca una familia que la ame

Minuto30.com .- Las historias de abandono animal siguen tocando el corazón de los antioqueños, pero también son la oportunidad perfecta para demostrar la solidaridad que nos caracteriza. En esta ocasión, la protagonista es Canela, una hermosa perrita criolla que espera pacientemente por una familia que le brinde el calor de un hogar verdadero.

Hace aproximadamente tres meses, Canela fue dejada a su suerte en las calles del sector de Niquía, en el municipio de Bello. A pesar de haber vivido la triste experiencia del abandono, su espíritu sigue intacto: no ha perdido la alegría ni la confianza en las personas.

La compañera ideal para cualquier hogar

Encontrar una mascota que se adapte fácilmente a las dinámicas de una casa no siempre es sencillo, pero Canela tiene el perfil perfecto para convertirse en la mejor amiga de cualquier familia. Quienes la han estado cuidando durante este tiempo destacan sus maravillosas cualidades:

Sociable por naturaleza: Convive en perfecta armonía tanto con otros perros como con gatos, lo que la hace ideal para hogares que ya tienen otras mascotas.

Llena de energía: Es una perrita supremamente cariñosa y muy juguetona, perfecta para alegrar los días de niños y adultos.

Lista para ir a casa: Ya se encuentra esterilizada, un paso fundamental para la tenencia responsable de animales de compañía.

¿Cómo puedes adoptar a Canela?

Canela no necesita lujos, solo un espacio donde la traten con respeto, le brinden buena alimentación y, sobre todo, mucho amor para olvidar los días difíciles en la calle.

Si estás interesado en abrirle las puertas de tu casa y hacerla parte de tu familia, el proceso es muy sencillo. Puedes comunicarte directamente a la línea telefónica y de WhatsApp dispuesta para su adopción:

📞 Contacto para adopción: 304 5988105

Comparte, puedes ser el puente para que Canela encuentre hoy mismo a sus nuevos humanos. ¡Adopta y salva una vida!