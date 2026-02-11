Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Dairon Alberto Lopera desapareció en Medellín

    Desapareció el 4 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Dairon Alberto Lopera desapareció en Medellín

    Resumen: Dairon Alberto Lopera Hernández es un hombre colombiano de 59 años de edad, identificado con género masculino. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni se han reportado señales particulares que ayuden a su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dairon Alberto Lopera Hernández es un hombre colombiano de 59 años de edad, identificado con género masculino. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni se han reportado señales particulares que ayuden a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 4 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín. Las autoridades no han suministrado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho, por lo que cualquier dato puede ser relevante para avanzar en su localización.

    Se solicita a la ciudadanía que, en caso de tener información que contribuya a encontrarlo, se comunique de inmediato con la Fiscalía General de la Nación a la línea 122, opción 5, opción 1, o al número celular 318 532 44 74. La colaboración de la comunidad es fundamental para dar con su paradero.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.