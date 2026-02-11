Dairon Alberto Lopera desapareció en Medellín

Resumen: Dairon Alberto Lopera Hernández es un hombre colombiano de 59 años de edad, identificado con género masculino. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni se han reportado señales particulares que ayuden a su identificación.

Dairon Alberto Lopera Hernández es un hombre colombiano de 59 años de edad, identificado con género masculino. Hasta el momento no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni se han reportado señales particulares que ayuden a su identificación.

La desaparición ocurrió el 4 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín. Las autoridades no han suministrado más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho, por lo que cualquier dato puede ser relevante para avanzar en su localización.

Se solicita a la ciudadanía que, en caso de tener información que contribuya a encontrarlo, se comunique de inmediato con la Fiscalía General de la Nación a la línea 122, opción 5, opción 1, o al número celular 318 532 44 74. La colaboración de la comunidad es fundamental para dar con su paradero.

