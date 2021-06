[Video] Le preguntaron a Daddy Yankee su secreto para verse tan joven a los 45 y vea lo que respondió

En un video publicado en Tik Tok, el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, confesó en medio de risas lo que hace para verse así de joven a sus 45 años de edad.

Fue una pregunta de un fans el que hizo que el cantante hablara del tema y fue muy enfático en dar a conocer sus cuidados personales.

El interprete de ‘El Ponny’, enfatizó, «cuando me preguntan eso el tema es la salud, buscar siempre la salud, me ayudó mucho el no fumar, no beber, por años».

Para Daddy Yankee lo primero es la salud

El artista habló de ir al gimnasio y la respuesta que muchos dirían, pero el subrayó en que lo más importante es el cuidado de la salud.

