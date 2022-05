Daddy Yankee se sincera sobre su rivalidad con Don Omar

Luego de varias murmuraciones, Daddy Yankee habló sobre su enemistad con Don Omar en una entrevista con MoluscoTv.

Los dos pioneros en el reguetón y cuya rivalidad siempre ha sido muy comentada entre los amantes de este género, habría comenzado luego de que estuviera de gira pero de un momento a otro se pausó sin darse a conocer los motivos de ello.

Daddy Yankee y Don Omar son dos leyendas de la música urbana que hicieron una gira de conciertos que tenían planeada, pero luego de nueve shows se canceló.

“THE KINGDOM fue un proyecto bien importante en mi carrera, era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor, eventualmente todo iba marchando excelente, de repente en una de las giras Don Omar abandonó. Obviamente yo me molesté porque perdimos mucho dinero al él tomar esa decisión», dijo en medio de la entrevista.

El motivo sería por temas de plata, «porque yo no puedo poner en riesgo nuevamente un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque ya hubo un precedente y no puedo correr el riesgo nuevamente de perder tanto dinero».

“Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión. Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, reveló Daddy.