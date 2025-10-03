¡Atención padres! Medellín abre cupos en Buen Comienzo

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín abrió cupos en el programa Buen Comienzo para niños de 0 a 5 años en seis comunas y dos corregimientos. Inscripciones en línea y jardines infantiles.

La Alcaldía de Medellín anunció que aún hay cupos disponibles en Buen Comienzo, el programa de atención integral para niñas y niños de 0 a 5 años, que garantiza alimentación, cuidado, juego y aprendizaje en la primera infancia.

Las matrículas están abiertas en sedes ubicadas en las comunas Popular, Castilla, Manrique, La América, Belén y Guayabal, así como en los corregimientos de San Cristóbal y Altavista.

Las familias interesadas pueden acercarse al jardín o centro Buen Comienzo más cercano, o realizar el registro en línea.

Entre los centros con disponibilidad se encuentran El Barquito, Pastorcitos, Aguas Frías 2, Toscana, Chispitas, Pequeño Sol 3, Barrio Cristóbal y El Edén, además de los jardines infantiles La Huerta, Colina y Nuevo Amanecer.

El programa también ofrece la modalidad familiar, dirigida a gestantes y lactantes, que incluye formación en habilidades de crianza, acompañamiento con doulas y apoyo en el desarrollo de niñas y niños de 0 a 3 años.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Condenan a implicado en Magnicidio de Miguel Uribe Turbay por porte ilegal de armas

Adicionalmente, Buen Comienzo cuenta con la estrategia Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, que atiende a menores en riesgo de desnutrición. La ciudadanía puede reportar casos que requieran atención comunicándose con la línea 604 385 55 55, extensión 9896.

Con esta oferta, Medellín reafirma su compromiso con la protección y desarrollo integral de la primera infancia, fortaleciendo la red de atención que beneficia a miles de familias en la ciudad.

Más noticias de Medellín