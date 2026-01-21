Cundinamarca se viste de tricolor: presentados los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

Los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 en Cundinamarca reunirán a Egan Bernal y las estrellas del ciclismo colombiano del 5 al 8 de febrero. Foto: Tomada de COC

Resumen: Los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 fueron presentados oficialmente en la Gobernación de Cundinamarca, confirmando que se disputarán del 5 al 8 de febrero en municipios como Zipaquirá, Tocancipá, Sopó y Guasca. El evento, que reunirá a la élite del ciclismo colombiano como Egan Bernal, Daniel Martínez y Paula Patiño, iniciará con pruebas de contrarreloj individual y culminará con la exigente ruta de la categoría hombres élite. Esta edición no solo busca definir a los nuevos portadores del maillot tricolor en las categorías juvenil, Sub-23 y élite, sino que también pretende dinamizar el turismo local y fortalecer el proceso deportivo hacia el ciclo olímpico internacional.

Con una atmósfera de alta expectativa y la presencia de las máximas estrellas del pedalismo nacional, se realizó este martes en el Salón Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca el lanzamiento oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026.

El evento contó con el respaldo de la Federación Colombiana de Ciclismo, la Gobernación del departamento e Indeportes Cundinamarca, consolidándose como la cita más relevante del calendario ciclístico local.

La ceremonia de presentación estuvo engalanada por figuras del World Tour como Egan Bernal, actual bicampeón nacional, y Brandon Rivera, quienes estuvieron acompañados por altos directivos del deporte, incluyendo a Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano, y Rubén Darío Galeano Berdugo, líder de la Federación.

El gobernador Jorge Emilio Rey destacó que ser sede de este evento no solo fortalece el deporte, sino que impulsa la economía y el turismo en los municipios de la Sabana Centro.

La competición, que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero, recorrerá trazados emblemáticos en Zipaquirá, Tocancipá, Sopó y Guasca. Durante el acto, Egan Bernal expresó su orgullo por competir nuevamente en su tierra natal, calificándolo como un reto para demostrar el nivel del ciclismo colombiano ante su propia gente.

Cundinamarca se viste de tricolor: presentados los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

Por su parte, Brandon Rivera subrayó la unidad del pelotón y su ambición personal de vestir la camiseta de campeón nacional para llevarla a las carreteras del mundo.

El cronograma deportivo iniciará el jueves 5 de febrero con las pruebas de Contrarreloj Individual en Zipaquirá.

El viernes la acción se trasladará al Autódromo de Tocancipá con las categorías juveniles, mientras que el sábado será el turno para las damas élite y los hombres Sub-23 en un exigente recorrido entre Sopó y Guasca.

El gran cierre tendrá lugar el domingo 8 de febrero en Zipaquirá con la prueba de Ruta Hombres Élite, donde se espera una batalla épica por el maillot tricolor.

Además de Bernal y Rivera, el certamen confirmó una nómina de lujo que incluye a Daniel Martínez, Santiago Buitrago y Harold Tejada, junto a referentes femeninas como Diana Peñuela y Paula Patiño.

Los Nacionales de Ruta 2026 no solo definirán a los nuevos monarcas de las categorías juvenil, Sub-23 y Élite, sino que servirán como plataforma fundamental para el ciclo olímpico y la proyección internacional de los talentos que representan a Colombia en el exterior.

Más noticias de Deporte