Resumen: El delantero guajiro compartió un emotivo y centrado mensaje que refleja la concentración del plantel de cara a las instancias definitivas del torneo

«Cumplimos nuestro primer objetivo»: El emotivo mensaje de Luis Díaz tras el avance de Colombia en el Mundial

Minuto30.com .- El referente de la Selección Colombia, Luis Fernando Díaz, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el combinado nacional lograra asegurar su clasificación a la siguiente ronda en la Copa del Mundo 2026.

A través de su cuenta de X, el delantero guajiro compartió un emotivo y centrado mensaje que refleja la concentración del plantel de cara a las instancias definitivas del torneo:

Meta superada: Celebró haber alcanzado el «primer objetivo», haciendo clara referencia a la superación de la fase de grupos y la instalación del equipo en las rondas de eliminación directa.

Unidad y gratitud: Resaltó el orgullo que siente por un equipo «que sigue creciendo día a día» y aprovechó para enviarle un mensaje a la hinchada colombiana, agradeciendo el «apoyo incondicional de siempre».

Enfoque en lo que viene: Lejos de conformarse, Díaz dejó claro que la mentalidad está puesta en los próximos rivales. «Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene», puntualizó.

Este mensaje llega como un parte de tranquilidad y motivación para los aficionados de la ‘Tricolor’, quienes mantienen viva la ilusión de ver a la selección avanzar hacia las rondas finales del certamen internacional.