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    «Cumplimos nuestro primer objetivo»: El emotivo mensaje de Luis Díaz tras el avance de Colombia en el Mundial

    «Lucho» dejó claro que la mentalidad está puesta en los próximos rivales. «Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene»

    Publicado por: SoloDuque

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    Emotivo mensaje de Luis Diaz en redes sociales
    «Cumplimos nuestro primer objetivo»: El emotivo mensaje de Luis Díaz tras el avance de Colombia en el Mundial

    Resumen: El delantero guajiro compartió un emotivo y centrado mensaje que refleja la concentración del plantel de cara a las instancias definitivas del torneo

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    Minuto30.com .- El referente de la Selección Colombia, Luis Fernando Díaz, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el combinado nacional lograra asegurar su clasificación a la siguiente ronda en la Copa del Mundo 2026.

    A través de su cuenta de X, el delantero guajiro compartió un emotivo y centrado mensaje que refleja la concentración del plantel de cara a las instancias definitivas del torneo:

    Meta superada: Celebró haber alcanzado el «primer objetivo», haciendo clara referencia a la superación de la fase de grupos y la instalación del equipo en las rondas de eliminación directa.

    Unidad y gratitud: Resaltó el orgullo que siente por un equipo «que sigue creciendo día a día» y aprovechó para enviarle un mensaje a la hinchada colombiana, agradeciendo el «apoyo incondicional de siempre».

    Enfoque en lo que viene: Lejos de conformarse, Díaz dejó claro que la mentalidad está puesta en los próximos rivales. «Esto continúa. Ahora es momento de recuperar, seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene», puntualizó.

    Este mensaje llega como un parte de tranquilidad y motivación para los aficionados de la ‘Tricolor’, quienes mantienen viva la ilusión de ver a la selección avanzar hacia las rondas finales del certamen internacional.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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