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    Cumbre energética: EPM y bancada antioqueña trazan hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de El Niño

    La bancada se comprometió a articular esfuerzos desde el Congreso para facilitar las acciones operativas y regulatorias que requiera el país

    Publicado por: SoloDuque

    Representante Simón Molina, Vicepresidente Primero de la Cámara y la representante Ana Ligia, estuviern presentes en la reunión con EPM para hablar del fenómeno del Niño y otros temas relevantes para la empresa
    Representante Simón Molina, Vicepresidente Primero de la Cámara y la representante Ana Ligia, estuviern presentes en la reunión con EPM para hablar del fenómeno del Niño y otros temas relevantes para la empresa. Capturas de video
    Cumbre energética: EPM y bancada antioqueña trazan hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de El Niño

    Resumen: La bancada se comprometió a articular esfuerzos desde el Congreso para facilitar las acciones operativas y regulatorias que requiera el país para garantizar que los hogares colombianos no sufran racionamientos ni afectaciones graves durante la temporada de sequía.

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    Minuto30.com .- Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, Empresas Públicas de Medellín (EPM) sostuvo un encuentro de alto nivel con congresistas antioqueños. Durante la reunión, se evaluaron los desafíos del sector de servicios públicos y se plantearon estrategias clave para blindar la seguridad energética de Colombia.

    El futuro de los servicios públicos y la estabilidad energética del país reunió en una misma mesa de trabajo a las directivas de EPM y a varios pesos pesados de la bancada antioqueña en el Congreso de la República.

    En medio de la expectativa por las variaciones climáticas que se avecinan, el encuentro sirvió como un espacio de diálogo constructivo para anticiparse a los momentos críticos que podría vivir el país con el fenómeno de El Niño.

    Proyectos e infraestructura sobre la mesa

    Durante la jornada, el grupo de parlamentarios conoció de primera mano el portafolio de proyectos e iniciativas que actualmente adelanta EPM y sus empresas filiales. La compañía antioqueña destacó sus esfuerzos enfocados en cuatro pilares fundamentales:

    Fortalecimiento de la infraestructura: Preparar las redes e instalaciones para soportar las exigencias de la temporada de sequía.

    Calidad del servicio: Garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a nivel nacional.

    Experiencia del usuario: Optimizar los canales de atención y las soluciones directas para los clientes.

    Desarrollo territorial: Mantener el compromiso de EPM con el crecimiento económico y social de las regiones donde opera.

    Liderazgo político en la búsqueda de soluciones

    La reunión contó con la participación de figuras clave del legislativo, quienes tienen la tarea de impulsar debates y proyectos de ley en favor del sector energético.

    Entre los asistentes destacó la presencia de Simón Molina, actual primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, acompañado por la representante Ana Ligia Mora y el senador Juan Espinal.

    La bancada se comprometió a articular esfuerzos desde el Congreso para facilitar las acciones operativas y regulatorias que requiera el país para garantizar que los hogares colombianos no sufran racionamientos ni afectaciones graves durante la temporada de sequía.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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