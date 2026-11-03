Cultural Fusión Amagá, orgullo del suroeste antioqueño: dos campeonatos y una gran actuación

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Resumen: El talento, la disciplina y el trabajo en equipo volvieron a dejar en alto el nombre de Amagá.

El fútbol sala del Suroeste antioqueño tiene nuevos motivos para celebrar. Cultural Fusion Amagá protagonizó una extraordinaria actuación en el torneo de aniversario de la Fundación El Parche, certamen deportivo realizado en la cancha del Colegio Calasanz, donde sus tres equipos participantes demostraron talento, compromiso y espíritu competitivo.

La institución amagaseña regresó a casa con un balance sobresaliente: dos títulos de campeón, un tercer puesto y múltiples reconocimientos individuales, resultados que ratifican el crecimiento deportivo de sus jóvenes talentos.

La primera gran alegría llegó con la categoría Sub-15, que se coronó campeona después de vencer 3-2 al Colegio Calasanz en una emocionante final. A este triunfo se sumó el reconocimiento a la valla menos vencida para sus guardametas Emmanuel Taborda Elorza y Kevin Leandro Valencia Flórez.

La emoción continuó en la categoría Sub-17, donde los equipos A y B protagonizaron una semifinal inolvidable. Después de igualar 2-2, la clasificación se definió desde el punto penal, favoreciendo al equipo B. El equipo A se quedó con un meritorio tercer lugar, demostrando también la calidad futbolística de la institución.

En la gran final, Cultural Fusion Amagá Sub-17 B enfrentó a Santo Domingo y consiguió una vibrante victoria por 5-4, levantando así el segundo trofeo para el club.

Los reconocimientos individuales también fueron protagonistas: Juan Camilo Rojas Velásquez se quedó con el galardón de goleador del torneo; Matías Sánchez González y Miguel Ángel Cano recibieron la distinción a la valla menos vencida, mientras que Emmanuel López Velásquez fue elegido como el mejor jugador de la competencia.

Detrás de estos resultados hay una historia de esfuerzo, preparación y compromiso. Los equipos superaron importantes encuentros durante la fase inicial, consiguiendo victorias contundentes que les permitieron avanzar hasta las instancias definitivas.

Pero este triunfo tiene un significado todavía más especial: Cultural Fusion Amagá es una muestra de integración regional. Sus nóminas están conformadas por jóvenes talentos de Amagá, Ciudad Bolívar, Angelópolis, Titiribí, Betania, Andes y Concordia, demostrando que el deporte une municipios, construye oportunidades y abre caminos para las nuevas generaciones.

Hoy las felicitaciones son para cada jugador, sus familias, entrenadores y todas las personas que hacen posible este proyecto deportivo.

Cultural Fusion Amagá no solamente levantó dos trofeos; también dejó en evidencia que el talento del Suroeste antioqueño tiene grandes condiciones para seguir creciendo y conquistando escenarios deportivos.

¡Felicitaciones, campeones! Amagá celebra sus triunfos y el fútbol regional sigue escribiendo nuevas páginas de orgullo.

Así se concretó el duelo entre los dos equipos de Cultural Fusion Amagá, en una jornada que aseguró presencia azul en la final.

Jugadores y procedencia Categoría Sub-15

– Emmanuel Taborda Elorza — Ciudad Bolívar

– Samuel Quintero Mazo — Amagá

– Miguel Ángel Agudelo Montoya — Amagá

– Juan Steban Martínez Ángel — Amagá

– Miguel Ángel Bolívar Vasco — Amagá

– Sammir Sam Tiago Angulo Peñaranda — Amagá

– Emanuel Ospina Piedrahita — Amagá

– Kevin Leandro Valencia Flórez — Amagá

– Alejandro Parra Montoya — Amagá

– Luis Ángel Moreno Sepúlveda — procedencia no informada

– Justin Arboleda Rojas — Amagá

Categoría Sub-17 A

– Juan David Moreno Quintana — Angelópolis

– Kevin Sucerquia Restrepo — Angelópolis

– Simón Flórez Pulgarín — Titiribí

– Giovanny García Muñoz — Ciudad Bolívar

– Samuel Vélez Hurtado — Amagá

– Sebastián Felipe Toloza Moreno — Amagá

– Luis Yefrey Gil Sarrazola — Amagá

– Juan Felipe Perea Martínez — Ciudad Bolívar

– Mateo Ruiz Cano — Concordia

– Juan José Arenas — Ciudad Bolívar Categoría Sub-17 B

– Juan Camilo Rojas Velásquez — Amagá

– Miguel Ángel López Carmona — Betania

– Matías Sánchez González — Andes

– Carlos Andrés Piraquive Montoya — Amagá

– Michael Benítez Usma — Amagá

– Emmanuel López Velásquez — Amagá

– Juan Andrés Cárdenas Tabares — Amagá

– Darwin Castañeda Marín — Titiribí

– Miguel Ángel Ruiz Cano — Concordia

Los resultados reflejan el trabajo de los deportistas, sus familias y el cuerpo técnico, además del aporte de jugadores provenientes de distintos municipios de la región. Cultural Fusion Amagá celebró los títulos y reconocimientos obtenidos en una competencia que reunió a sus tres equipos y dejó nuevos motivos de orgullo para la institución y para Amagá.