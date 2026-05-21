Resumen: "Por ustedes volverá el turismo de la mano de la seguridad. Nada sería de los artistas sin quienes construyen escenarios, impulsan eventos y hacen posible que la gente vuelva a encontrarse con la alegría”, manifestó el líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria.

“La cultura dejará de ser la cenicienta de los gobiernos”: De La Espriella propone $125 mil millones anuales para el sector creativo

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó su propuesta para artistas, empresarios del entretenimiento y trabajadores del sector cultural, anunciando una transformación estructural que incluye financiación por $125.000 millones anuales, fortalecimiento de derechos de autor, empleo formal y un nuevo incentivo para el consumo cultural juvenil.

“Una nación que abandona su cultura abandona también su grandeza”, afirmó De La Espriella durante un encuentro con representantes del sector artístico y creativo, donde aseguró que, de llegar a la Presidencia, la cultura “dejará de ser la cenicienta de los gobiernos”.

Dentro de sus anuncios principales, De La Espriella propuso crear una gran industria musical y de derechos de autor, orientada a posicionar a Colombia como potencia exportadora de propiedad intelectual y contenidos culturales.

Uno de los anuncios centrales fue la creación de una línea anual de $125.000 millones destinados a capital semilla y coinversión para proyectos creativos, buscando facilitar acceso a financiación real y formalización laboral en la industria. El candidato también lanzó la propuesta del “Pase Mi Cultura”, un mecanismo orientado a incentivar el acceso y consumo de bienes y experiencias culturales entre jóvenes de 18 y 19 años.

Como sustento de sus críticas al modelo actual, De La Espriella citó cifras del programa CoCrea 2025: de 1.179 proyectos postulados, 241 fueron avalados y únicamente 48 iniciaron implementación, situación que calificó como muestra de “negligencia y dispersión burocrática”.

Además, envió un mensaje directo a empresarios del entretenimiento, garantizando respaldo estatal, inversión y mejores condiciones para reactivar el turismo cultural bajo un esquema de mayor seguridad. “Por ustedes volverá el turismo de la mano de la seguridad. Nada sería de los artistas sin quienes construyen escenarios, impulsan eventos y hacen posible que la gente vuelva a encontrarse con la alegría”, manifestó el líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria.

De La Espriella insistió en que su visión busca pasar “del asistencialismo a la inversión, del discurso a la gerencia y de la dispersión a la industria”, con el objetivo de posicionar la cultura como una fuente de prosperidad, soberanía y prestigio internacional.

“Conmigo, la cultura y toda su industria dejarán de ser maltratadas. Los artistas y empresarios dejarán de ser solamente orgullo nacional para convertirse en prioridad nacional”, concluyó.

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