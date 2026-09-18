¡Culpable! Condenan al asesino de la ingeniera antioqueña Sandra Zuluaga tras superar trabas judiciales

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Resumen: El desarrollo del juicio se convirtió en un escenario de constantes aplazamientos que encendieron las alarmas sobre una posible impunidad

Minuto30.com .- Un juez declaró culpable a Roger Rossbel Lenis por el asesinato y violencia sexual contra Sandra Zuluaga, una joven ingeniera agrónoma oriunda de Granada (Antioquia).

Con este fallo, la familia de la víctima y distintos gremios de la región ven un avance hacia la justicia, luego de temer que el responsable quedara en libertad por vencimiento de términos.

El crimen y la captura

El trágico suceso ocurrió el 19 de diciembre de 2022, cuando Zuluaga salió de Cali para realizar una visita técnica a una hacienda en el municipio de Candelaria. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en un cañaduzal con signos de violencia sexual.

Las investigaciones, sustentadas en el hallazgo de rastros biológicos en el cuerpo de la víctima, permitieron que la Fiscalía capturara el 19 de octubre de 2023 a Lenis, quien se desempeñaba como administrador de la hacienda que la ingeniera visitó.

Un proceso marcado por dilaciones

El desarrollo del juicio se convirtió en un escenario de constantes aplazamientos que encendieron las alarmas sobre una posible impunidad. Las cifras de este estancamiento judicial detallan:

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13 audiencias canceladas, lo que incluyó el aplazamiento de las sesiones preparatorias de juicio en cinco oportunidades consecutivas.

154 días perdidos desde la primera citación, debido a diversas excusas presentadas por la defensa para no asistir.

Denuncias públicas de figuras como la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien alertó sobre las evidentes maniobras dilatorias para evitar la condena.

A la espera de la sentencia

Tras confirmarse la culpabilidad de Lenis, el juzgado fijó el próximo 13 de octubre para la lectura de la sentencia. La familia de la ingeniera agradeció que el proceso finalmente dé resultados y exige una condena ejemplar que alcance por lo menos los 600 meses de cárcel, 50 años, por la gravedad de los delitos.