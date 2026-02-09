Resumen: Federico Gutiérrez lanzó "Mi Metro Cuadrado", una campaña que busca recuperar a Medellín a través de la corresponsabilidad ciudadana y el cuidado del entorno.

‘Cuide su metro cuadrado’: Medellín lanza estrategia para recuperar el espacio público y la convivencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó oficialmente desde el parque de Belén la estrategia “Mi M2” (Mi Metro Cuadrado), una ambiciosa apuesta que busca transformar la relación de los ciudadanos con su entorno.

La iniciativa no solo se enfoca en el mantenimiento físico de la ciudad, sino que hace un llamado urgente a la corresponsabilidad para fortalecer el tejido social.

Según el mandatario, el cuidado de la ciudad no debe recaer exclusivamente en la alcaldía, sino que requiere que cada habitante se apropie y proteja el espacio inmediato que rodea su cotidianidad.

“Mi Metro Cuadrado es todo lo que nos rodea. Que donde vivimos, ese espacio esté bien, no solo en lo físico como arreglar un jardín o recoger la basura, sino también en lo social”, explicó Gutiérrez.

La estrategia parte del principio de que la corresponsabilidad ciudadana es el motor para mantener los resultados de la gestión pública, que ya reporta la recuperación de 300 puntos críticos en 91 cuencas hídricas a través del programa “Mi Río, Mis Quebradas”, además de la proyección de ocho nuevos megacolegios para el Distrito.

El componente social de Mi Metro Cuadrado también resalta logros significativos, como la reducción de la inseguridad alimentaria del 28% al 19% gracias a la Alianza Cero Hambre. Sin embargo, el alcalde enfatizó que para que Medellín siga avanzando, es necesario que la gente adopte la corresponsabilidad como un estilo de vida, apoyando a quienes lo necesitan y cuidando la infraestructura común, como los nuevos escenarios del Gran Parque Medellín o la futura ampliación del estadio Atanasio Girardot, que llegará a una capacidad de 60.000 espectadores.

Con la entrega del parque Primavera Norte y las intervenciones en la comuna 16, la Alcaldía reafirma que ha puesto las condiciones técnicas y de infraestructura necesarias para el bienestar colectivo.

No obstante, el éxito de esta transformación depende de que cada persona, desde su propio metro cuadrado, aporte a una ciudad más limpia y solidaria.

La invitación queda abierta para que los medellinenses se conviertan en guardianes de sus barrios, promoviendo el respeto por el espacio público y la sana convivencia entre vecinos.

