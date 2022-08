VIDEO: Hombre salió de cuidados intensivos tras hacer retro de «30 copas de licor» con reconocido influenciador

in

En un video publicado en las redes sociales, el influenciador Kevin Esteban Rivera, más conocido como «Negro está claro», pidió disculpas por el polémico video que realizó, en el cuál resultó un hombre en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.

Hace uno días, se hizo viral un video en el que un hombre ingirió alcohol por cumplir un reto que consistía en tomar 30 tragos para ganar $5 millones de pesos y se conoció que uno de los participantes tuvo que ser trasladado a un hospital.

Ante esta situación, «El Negro está Claro», se pronunció en un video en donde empieza haciendo referencia a los insultos que le ha dicho la gente y luego acepta su culpabilidad.

La disculpa del influenciador «Negro está claro»

«Soy culpable de hacer el reto del licor. Me han dicho muchos insultos por cometer una equivocación. Acepto mi error, soy un ser humano, me equivoqué, pero aquí estoy dando la cara». Del mismo modo, se refirió al tipo de contenido que realiza, pues asegura que su intención no es hacerle daño a nadie.

En el video publicado, se ve al influenciador junto al hombre, que luego de estar tres días en cuidados intensivos, afirmó que «Dios le dio una nueva oportunidad de vida».

