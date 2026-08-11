Resumen: El mandatario local, en sintonía con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, reiteró que la mejor forma en que los ciudadanos pueden colaborar en este momento es acatando las órdenes

¡Cuestión de vida o muerte! Alcalde pide «silencio absoluto» en zonas de rescate en Cali

Minuto30.com .- Con más de 200 personas aún reportadas como desaparecidas bajo los escombros de 45 estructuras colapsadas en la ciudad, las labores de rescate entran en su fase más crítica y delicada.

En este contexto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, emitió un vehemente llamado a la ciudadanía y a los voluntarios que se encuentran en las zonas de desastre, solicitando una medida que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte: el silencio absoluto.

¿Por qué es vital el silencio?

Cuando se trabaja sobre estructuras colapsadas (técnica conocida como USAR), los rescatistas y bomberos utilizan equipos de escucha ultrasensibles y dependen en gran medida del oído humano para detectar quejidos, golpes o voces de auxilio provenientes del interior de los escombros.

El ruido ambiental —generado por multitudes hablando, motores de vehículos encendidos innecesariamente, gritos o el sobrevuelo cercano de drones no autorizados— bloquea estas señales sonoras vitales.

«Por favor, necesitamos silencio absoluto en las zonas afectadas para poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate», suplicó el alcalde Eder a través de su cuenta en X.

Acatar a las autoridades

El mandatario local, en sintonía con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, reiteró que la mejor forma en que los ciudadanos pueden colaborar en este momento es acatando las órdenes de los perímetros de seguridad y permitiendo que los expertos hagan su trabajo sin interferencias acústicas o físicas.

«Acatemos todas las indicaciones de los organismos de socorro. Cada minuto y cada acto de colaboración pueden marcar la diferencia para salvar más vidas», concluyó Eder.

Las autoridades de Policía ya se encuentran despejando a los curiosos de las «zonas cero» para garantizar el ambiente necesario que requieren los rescatistas y los binomios caninos en su titánica labor.