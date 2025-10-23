¡Oficial! Confirmado el cuerpo técnico de Colombia para la Copa América de Béisbol 2025

Tras un exhaustivo análisis por parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Béisbol, ha sido escogido el cuerpo técnico.

Los elegidos guiarán a la Selección Nacional en su participación en la Copa América WBSC 2025, que se llevará a cabo en Panamá del 13 al 22 de noviembre.

El septeto de experimentados profesionales estará liderado por José Mosquera Crizón como Manager.

Este recientemente dirigió al equipo que clasificó de forma invicta al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y actualmente se desempeña como entrenador de los Piratas de Pittsburg.

Lo acompañarán figuras de peso y con experiencia internacional como Jaime del Valle III (Bench Coach), entrenador de los Diamond Backs de Arizona, repite en el cuerpo técnico tras su participación en el clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol en Tucson.

Igualmente, Dayan Díaz (Pitching Coach), entrenador nacional del Comité Olímpico Colombiano y exlanzador relevista de los Astros de Houston en las Grandes Ligas, también estuvo en Tucson.

También estará Erick Julio (Coach de Bullpen), instructor de picheo en Ligas Menores de Mellizos de Minnesota, hará su debut en un evento internacional con la Selección.

Fue designado además, Brallan Pérez (Hitting Coach), el más joven del grupo, llega tras ser manager campeón de la Liga de Verano en República Dominicana con la sucursal de los Padres de San Diego.

Del equipo también hará parte Carlos Vidal (Coach Tercera Base), quien viene trabajando como entrenador en el sistema de Ligas Menores de los Yankees de Nueva York.

Finalmente designaron a Neder Horta Arrieta (Coach Primera Base), experimentado integrante que se mantiene en el cuerpo técnico nacional.

Con este sólido staff, Colombia enfrentará la Copa América ubicada en el Grupo B junto a potencias como Brasil, Argentina, Canadá, Puerto Rico y el anfitrión, Panamá.

El Grupo A estará conformado por Cuba, Curazao, República Dominicana, México, Nicaragua y Venezuela.

El certamen internacional iniciará con la fase de grupos del 13 al 18 de noviembre.

Posteriormente, se disputará la Súper Ronda del 19 al 21, y la gran final por las medallas tendrá lugar el 22 de noviembre.

Se espera que el equipo colombiano, bajo la dirección de Mosquera y su staff de primer nivel, tenga una destacada actuación en este importante evento continental.

