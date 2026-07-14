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Resumen: Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos que rodearon su muerte

Hallan cuerpo semisumergido en la quebrada Santa Elena en el barrio Caicedo ¿qué pasó?

Minuto30.com .- En la mañana de este lunes, las autoridades locales reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años en la quebrada Santa Elena, a la altura del barrio Caicedo, en el oriente de Medellín.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 05:00 horas, cuando ciudadanos que transitaban por el sector alertaron a la Policía sobre la presencia de un cuerpo masculino semisumergido en el cauce de la quebrada.

Según los informes preliminares, el cuerpo fue avistado específicamente en las inmediaciones de la estación Oriente del Tranvía de Ayacucho. La víctima fue encontrada con el torso descubierto.

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Al lugar llegaron las autoridades acordonaron la zona y realizar la Inspección Técnica a Cadáver. Se conoció que por los hallazgos, el caso es tratado como un presunto homicidio, aunque las causas exactas de la muerte aún están por establecerse mediante la necropsia de rigor.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos que rodearon su muerte. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre este lamentable suceso.