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Resumen: Sobre los responsables o los motivos detrás de este crimen, no se tendría aún ninguna versión oficial.

Transeúntes lo pillaron: hallan un cuerpo bajo el puente de la Variante de Caldas

Minuto30.com .- La tranquilidad en el sur del Valle de Aburrá se vio interrumpida en las últimas horas. Las autoridades investigan el hallazgo de un hombre sin vida en una zona boscosa del municipio de Caldas, el cual habría sido víctima de un violento ataque.

El descubrimiento se habría registrado de manera fortuita cuando ciudadanos que caminaban por el puente vehicular de la Variante Caldas, en sentido norte a sur, notaron algo inusual en la parte baja de la estructura.

Al observar con detenimiento hacia la zona verde, justo al lado de una quebrada en el sector conocido como Los Pesebres, en la vereda La Miel, los transeúntes avistaron el cuerpo y dieron aviso inmediato a la estación de Policía Nacional del municipio.

Al llegar al sitio, los uniformados acordonaron el área boscosa y confirmaron el lamentable hecho. Según los reportes preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas que habrían sido ocasionadas con un arma cortopunzante.

Rasgos y vestimenta: claves para su identificación

Al momento del hallazgo no se habría encontrado ningún documento que permitiera establecer la identidad del hoy occiso. Sin embargo se conocieron los siguientes detalles:

Edad estimada: entre 30 y 35 años de edad.

Prendas de vestir: llevaba puesta una camiseta blanca, una sudadera de color azul y tenis blancos.

Pertenencias: Junto al cuerpo se habría encontrado un bolso de color negro.

Sobre los responsables o los motivos detrás de este crimen, no se tendría aún ninguna versión oficial.

El cuerpo habría sido trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín, donde se espera que en las próximas horas se logre su identificación plena.