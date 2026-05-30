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    El cuerpo de Luisa Fernanda Tangarife está en Medicina Legal: buscan a sus familiares

    Ingresó el 29 de mayo de 2026 a la sede de Medellín, y hasta el momento nadie ha reclamado su cuerpo

    Publicado por: SoloDuque

    cuerpo de Luisa Fernanda Tangarife está en medicina legal desde el 29 de mayo
    El cuerpo de Luisa Fernanda Tangarife está en medicina legal desde el 29 de mayo
    El cuerpo de Luisa Fernanda Tangarife está en Medicina Legal: buscan a sus familiares

    Resumen: Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de LUISA FERNANDA TANGARIFE ECHAVARRIA de 28 años de edad, fecha de nacimiento 25 de julio de 1997 en Medellín.

    Ingresó el 29 de mayo de 2026 a la sede de Medellín.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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