El cuerpo de Luisa Fernanda Tangarife está en Medicina Legal: buscan a sus familiares

Resumen: Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín
En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de LUISA FERNANDA TANGARIFE ECHAVARRIA de 28 años de edad, fecha de nacimiento 25 de julio de 1997 en Medellín.
Ingresó el 29 de mayo de 2026 a la sede de Medellín.
Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.
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