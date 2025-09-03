Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentra en el sitio realizando las labores de rescate

¡Cuerpo en el Río! Bomberos avanzan en un rescate por Naranjal

Minuto30.com .- En la tarde de este miércoles, las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Medellín. El descubrimiento se realizó a la altura del Suramericana, en el sector de La Macarena, Naranjal.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentra en el sitio realizando las labores de rescate para recuperar el cadáver.

Se espera lla inspección técnica del cuerpo para eterminar la causa de la muerte así como determinar su identidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aquí más Noticias de Medellín