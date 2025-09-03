¡Cuerpo en el Río! Bomberos avanzan en un rescate por Naranjal

Resumen: El Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentra en el sitio realizando las labores de rescate
Minuto30.com .- En la tarde de este miércoles, las autoridades fueron alertadas por el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Medellín. El descubrimiento se realizó a la altura del Suramericana, en el sector de La Macarena, Naranjal.
El Cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentra en el sitio realizando las labores de rescate para recuperar el cadáver.
Se espera lla inspección técnica del cuerpo para eterminar la causa de la muerte así como determinar su identidad.
Aquí más Noticias de Medellín