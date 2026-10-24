Resumen: El cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí, los médicos forenses realizarán los cotejos científicos correspondientes para confirmar de manera fehaciente su identidad y determinar, a través de la necropsia, si el deceso estuvo asociado a causas naturales o si se trató de una muerte violenta.

¡Lo reconocieron por la correa! Hallado en avanzado estado de descomposición bajo el puente de la Madre Laura

Minuto30.com .- En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona verde a campo abierto debajo del puente de la Madre Laura, en el nororiente de Medellín. El hallazgo se produjo a la altura de la calle 93F con carrera 55.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, la víctima —cuya edad rondaría los 36 años— vestía un jean azul, camiseta negra, medias oscuras y ropa interior del mismo tono. Debido al notable deterioro físico derivado del tiempo transcurrido tras su fallecimiento, las autoridades no pudieron determinar de inmediato las causas de la muerte ni apreciar con claridad sus rasgos faciales durante las labores de campo.

La identificación preliminar del ciudadano se produjo cuando una persona se acercó al cordón de seguridad manifestando que buscaba a un pariente de quien no tenía noticias desde el sábado anterior. El familiar explicó que el hombre solía pernoctar y frecuentar esa zona debido a su condición de habitante de calle. Al observar las pertenencias del cadáver, aseguró haberlo reconocido de manera preliminar gracias a una correa que llevaba puesta.

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El cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí, los médicos forenses realizarán los cotejos científicos correspondientes para confirmar de manera fehaciente su identidad y determinar, a través de la necropsia, si el deceso estuvo asociado a causas naturales o si se trató de una muerte violenta.