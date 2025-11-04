Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Francisco Nadier Restrepo Lopera, de 67 años, nacido el 11 de marzo de 1958 en Valdivia, Antioquia .

El cuerpo de Francisco Nadier Restrepo se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Francisco Nadier Restrepo Lopera, de 67 años, nacido el 11 de marzo de 1958 en Valdivia, Antioquia.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 30 de octubre de 2025, y hasta la fecha ningún familiar o conocido se ha presentado para obtener información sobre el caso.

Se solicita a los familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para reclamar información o gestionar los trámites correspondientes.