El próximo fin de semana se disputará la última fecha del todos contra todos, con 4 equipos clasificados (Atlético Nacional, Millonarios, Tolima y Deportivo Pereira) y el descenso ya definido (Atlético Huila y Deportes Quindío), todo el atractivo de la jornada 20 de la Liga Betplay se centrará en la disputa por los últimos 4 cupos a los cuadrangulares finales.

Alianza Petrolera, Deportivo Cali, Junior y Envigado son quienes llevan la ventaja al estar parcialmente en el grupo de los ocho, sin embargo no pueden confiarce, Jaguares y Bucaramanga que tienen los mismos puntos que el «naranja» pero con menor diferencia de gol están al acecho, América con un punto menos aún sueña con la clasificación e incluso Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y mismo La Equidad (con un partido menos) se aferrán en su devoción a la muy remota opción matemática que poseen.

Estas son las cuentas por equipo para clasificarse a los cuadrangulares finales:

* Alianza Petrolera: Es quinto con 30 punto, con diferencia de gol de +9 y recibe a Junior de Barranquilla. Ganando o empatando asegura cupo en los cuadrangulares finales, perdiendo podría clasificar facilmente, pues Envigado, Jaguares y/o Bucaramanga tendrían que golear por 6, 8 y 9 goles de diferencia respectivamente para dejarlo fuera.

*Deportivo Cali: Es sexto con 30 puntos, +6 en diferencia de gol y recibe al Once Caldas. Ganando o empatando se clasifica, aún perdiendo puede clasificarse si Envigado, Jaguares y/o Bucaramanga no golean.

*Junior: Es séptimo con 29 puntos, pero le quedan dos partidos por jugar, mañana recibe a La Equidad en el estadio Metropolitano y de ganar llegaría clasificado a la última fecha donde visita Alianza Petrolera. De no conseguir la victoria, con dos empates asegura su cupo en los cuadrangulares finales.

*Envigado: El equipo antioqueño es octavo, con los mismos 27 puntos que Jaguares y Bucaramanga, pero la diferencia de gol de +2 lo mantienen con el pie en los cuadrangulares finales. Enfrenta al Huila y ganando se clasifica si Jaguares y Bucaramanga empaten, pierdan o ganen con no más goles que ellos. Si empata o pierde, necesitará que también pierdan Jaguares, Bucaramanga, América, Santa Fe, Medellín y que La Equidad no gane en Barranquilla.

*Jaguares: Es noveno con 27 puntos, enfrenta a Patriotas en Tunja y ganando deberá esperar que Envigado y Bucaramanga no lo hagan, pero de hacerlo tendra que mejorar su diferencia de gol. También le sirve ganar y esperar que Junior pierda sus dos encuentros. Si empata, necesitará que Envigado pierda y que Bucaramanga, América, Santa Fe y Medellín no ganen. De perder, necesita que goleen a Envigado por 3 goles más de diferencia que él, y pierdan todos sus perseguidores.

*Bucaramanga: Es decimo con 27 puntos y visita a La Equidad en Bogotá. Con una victoria deberá esperar que no ganen ni Envigado ni Jaguares, con el empate necesitará que pierda tanto Envigado y Jaguares, como sus perseguidores.

*América: Con 26 puntos, necesita ganar como visitante al Pereira y esperar que no ganen Envigado, Jaguares y Bucaramanga. De empatar solo le sirve si estos tres equipos pierden, no gana Santa Fe, ni Medellín, y La Equidad no gana mañana al Junior.

*Santa Fe: Con 25 puntos y cero de diferencia de gol, recibe Aguilas Doradas en el Campín donde necesita ganar y esperar que pierdan Envigado, Bucaramanga, Jaguares y América. Aunque si alguno de ellos empata, el conjunto cardenal podría clasificarse a los cuadrangulares finales según la diferencia de gol, por ejemplo, si empata Envigado necesitará ganar por 3 o más goles de diferencia.

*Independiente Medellín: Posee 25 puntos y -1 de diferencia de gol, visita al Deportivo Pasto y solo le sirve ganar. Además, necesitará que Envigado, Bucaramanga y Jaguares pierdan, América y Santa Fe no ganen y que La Equidad no consiga los tres puntos frente a Junior este miércoles. Si Envigado o Jaguares empatan, el poderoso tendrá que ganar como mínimo por 4 o 2 goles de diferencia para clasificar a los cuadrangulares finales.

*La Equidad: Los dirigidos por Alexis García son decimoquintos con 22 puntos, pero aún le restan dos partidos: frente a Junior en Barranquilla y como local ante Bucaramanga. Para llegar a los cuadrangulares finales al conjunto asegurador solo le sirve la victoria, esperar la derrota de Envigado y Jaguares, y que no ganen América, Santa Fe, ni Medellín.