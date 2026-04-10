Resumen: El éxito de este reingreso atmosférico es fundamental. Que la cápsula logre soportar las infernales temperaturas y americe de forma segura es el requisito principal

¡Cuenta regresiva espacial!: La cápsula Orión de Artemis se alista para su crítico reingreso a la Tierra a las 7:00 p. m.: EN VIVO

Minuto30.com .- El momento cumbre ha llegado. Este viernes, en punto de las 7:00 de la noche (hora de Colombia), la cápsula de la misión Artemis iniciará su fase más peligrosa: el reingreso a la atmósfera terrestre tras su épico viaje por el espacio profundo.

En las salas de control de la NASA y las agencias espaciales aliadas se vive un ambiente de máxima concentración. El regreso a casa no es un simple descenso; es una maniobra de altísima precisión donde la física y la ingeniería se ponen a prueba al límite.

Los “minutos de terror”

El ingreso a la atmósfera es considerado la fase más crítica de toda la misión. Cuando el reloj marque las 7:00 p. m., la cápsula chocará contra las capas superiores de la atmósfera terrestre a una velocidad vertiginosa.

Durante este proceso, la fricción del aire generará un calor extremo alrededor de la nave, creando un escudo de plasma que bloqueará temporalmente todas las señales de radio. Este periodo, conocido por los ingenieros como el “apagón de comunicaciones”, dura varios minutos y mantiene a los equipos de control en absoluto suspenso hasta que la nave vuelve a reportarse en los radares, confirmando que el escudo térmico resistió.

El preludio de una nueva era

El éxito de este reingreso atmosférico es fundamental. Que la cápsula logre soportar las infernales temperaturas y americe de forma segura es el requisito principal para garantizar que los próximos astronautas del programa Artemis puedan viajar y regresar a salvo en las futuras misiones tripuladas que buscan establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar.

Acá la transmisión oficial de la NASA en YouTube para seguir en tiempo real este hito histórico que nos acerca un paso más a las estrellas.