Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Cuenta regresiva espacial!: La cápsula Orión de Artemis se alista para su crítico reingreso a la Tierra a las 7:00 p. m.: EN VIVO

    Que la cápsula logre soportar las infernales temperaturas y americe de forma segura es el requisito principal

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Cuenta regresiva espacial!: La cápsula Orión de Artemis se alista para su crítico reingreso a la Tierra a las 7:00 p. m.: EN VIVO

    Resumen: El éxito de este reingreso atmosférico es fundamental. Que la cápsula logre soportar las infernales temperaturas y americe de forma segura es el requisito principal

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El momento cumbre ha llegado. Este viernes, en punto de las 7:00 de la noche (hora de Colombia), la cápsula de la misión Artemis iniciará su fase más peligrosa: el reingreso a la atmósfera terrestre tras su épico viaje por el espacio profundo.

    En las salas de control de la NASA y las agencias espaciales aliadas se vive un ambiente de máxima concentración. El regreso a casa no es un simple descenso; es una maniobra de altísima precisión donde la física y la ingeniería se ponen a prueba al límite.

    Los “minutos de terror”

    El ingreso a la atmósfera es considerado la fase más crítica de toda la misión. Cuando el reloj marque las 7:00 p. m., la cápsula chocará contra las capas superiores de la atmósfera terrestre a una velocidad vertiginosa.

    Durante este proceso, la fricción del aire generará un calor extremo alrededor de la nave, creando un escudo de plasma que bloqueará temporalmente todas las señales de radio. Este periodo, conocido por los ingenieros como el “apagón de comunicaciones”, dura varios minutos y mantiene a los equipos de control en absoluto suspenso hasta que la nave vuelve a reportarse en los radares, confirmando que el escudo térmico resistió.

    El preludio de una nueva era

    El éxito de este reingreso atmosférico es fundamental. Que la cápsula logre soportar las infernales temperaturas y americe de forma segura es el requisito principal para garantizar que los próximos astronautas del programa Artemis puedan viajar y regresar a salvo en las futuras misiones tripuladas que buscan establecer una presencia humana sostenible en la superficie lunar.

    Acá la transmisión oficial de la NASA en YouTube para seguir en tiempo real este hito histórico que nos acerca un paso más a las estrellas.

    artemis se alista a entrar a la atmosfera

    Captura de video

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.