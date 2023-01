La frialdad con la que sujeto cuenta cómo mató a su esposa, una famosa tiktoker peruana

Marilyn, de 29 años de edad fue asesinada con su pareja y delante de su pequeño hijo de 8 años.

Hay conmoción en Perú por el atroz crimen de la joven que era reconocida por subir constantemente videos en Tik Tok con coreografías o consejos de salud.

Aunque el crimen se registró el pasado el 16 de enero, en Perú, aún no salen del asombro por la confesión de su propio esposo quien relató con frialdad cómo la mató.

En una grabación revelada por un medio de comunicación de este país, al presunto asesino se le escucha dar detalles del momento en el que mató a su esposa, «yo cuando la maté le vi su hueso, vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije acá me toca a mi y soy tan cobarde que que no me pude suicidar ahora ya se lo que me espera».

La mujer a la que se le veía feliz en las redes sociales fue apuñalada 30 veces, al parecer, por el hombre con quien compartía su vida.

El crimen registrado 16 de enero a las 2:00 en el distrito de San Borja, en la provincia de Lima, en Perú, fue presenciado por su hijo de 8 años de edad, quien según los medios de comunicación está en shock y desde los hechos no habla.

