Incautan 28 cabezas de ganado provenientes de Venezuela sin los permisos requeridos

Resumen: Las autoridades aduaneras y sanitarias interceptaron a los animales por no contar con la documentación legal ni la trazabilidad exigida. El cargamento fue avaluado en 87 millones de pesos.

Minuto30.com .- En un contundente operativo para proteger la salud pública y la economía legal del sector agropecuario, las autoridades lograron frenar el ingreso irregular de un lote de ganado en zona de frontera. La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) confirmó la aprehensión e incautación de 28 semovientes que pretendían ser comercializados evadiendo los controles normativos.

El resultado operativo se dio gracias a un trabajo articulado entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el ICA, el INVIMA, la Seccional de Carabineros y la Secretaría de Hacienda Departamental.

Marcas irregulares y riesgo sanitario

Al momento de realizar las labores de inspección y verificación física del ganado, los funcionarios identificaron múltiples irregularidades que delataron su ingreso ilícito al territorio aduanero nacional:

Hierros venezolanos: Los animales presentaban marcas de hierro cicatrizadas con características morfológicas compatibles con las utilizadas habitualmente en hatos ganaderos de la República Bolivariana de Venezuela.

Falta de trazabilidad: Al consultar el sistema oficial ICA–SINIGAN, los peritos confirmaron que los bovinos no contaban con registros de origen, identificación o titularidad, lo que representa un grave riesgo sanitario para el estatus pecuario de Colombia.

Afectación económica: Al no estar amparados con la documentación legal, se procedió con la medida cautelar de aprehensión (amparada en la Ley 2586 de 2026). El lote de semovientes fue avaluado en aproximadamente 87 millones de pesos, según los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia.

El mayor Rafael Eduardo Murcia Córdoba, Jefe de la División de Control Operativo Cúcuta, enfatizó la importancia de este golpe: «Este resultado impide su ingreso al territorio nacional sin el cumplimiento de los controles sanitarios y aduaneros establecidos. Asimismo, contribuye a la protección del patrimonio pecuario nacional y salvaguarda la salud pública, evitando riesgos para los consumidores».

Denuncie el contrabando agropecuario

La Policía Fiscal y Aduanera reiteró el llamado a la comunidad para proteger a los productores legalmente establecidos y la salubridad de la región. Si tiene información sobre el ingreso o comercialización ilegal de mercancías y semovientes, puede denunciar con absoluta reserva a través de la Línea Anticontrabando 159 o escribiendo al correo institucional polfa.anticontrabando@policia.gov.co.