El bloqueo de EE.UU. tras la caída de Maduro deja a Cuba en la oscuridad total: clases suspendidas, hoteles cerrados y vuelos afectados, asfixiando a los isleños

Resumen: Lo que era un secreto a voces en los pasillos diplomáticos ha sido confirmado por el mismo Miguel Díaz-Canel la mañana de este viernes 13 de marzo

Cuba confirma diálogos con EE. UU. ante el colapso total de la isla

Minuto30.com .- Lo que era un secreto a voces en los pasillos diplomáticos ha sido confirmado por el mismo Miguel Díaz-Canel la mañana de este viernes 13 de marzo. En un giro drástico de política exterior, el régimen de La Habana admitió haber iniciado conversaciones directas con representantes del gobierno de los Estados Unidos.

La admisión llega en el momento más crítico para la isla: con una economía al borde del abismo, sin combustible desde hace tres meses y tras la pérdida de su principal aliado estratégico, Nicolás Maduro, capturado el pasado mes de enero.

El factor energético: La presión de Trump y Rubio

El detonante de este acercamiento parece ser la “asfixia energética” liderada por el presidente Trump.

Aranceles al petróleo: El pasado 29 de enero, Trump autorizó sanciones a cualquier país que venda crudo a la isla.

Sin combustible: Díaz-Canel reconoció que “no ha entrado combustible a Cuba en tres meses”, lo que ha paralizado el transporte y la industria.

El modelo venezolano: El secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio ha sido claro en que el modelo de “transición tutelada” aplicado en Venezuela servirá de guía para Cuba, buscando un control financiero desde Washington para estabilizar la región.

lo que busca Cuba

En el marco del acercamiento diplomático, el gobierno de Cuba ha definido cuatro objetivos fundamentales para orientar la negociación con Estados Unidos: en primer lugar, se busca encontrar soluciones efectivas a los problemas bilaterales más críticos; segundo, establecer acciones concretas que demuestren la disposición de ambas partes para avanzar, equilibrando el levantamiento de sanciones con la apertura política.

Tercero, identificar áreas de cooperación en materia de seguridad para fortalecer la paz regional; y finalmente, atender la emergencia actual para resolver la profunda crisis humanitaria y energética que golpea a la población de la isla.

La mediación del Vaticano: El Papa León XIV mueve sus fichas

Como ha ocurrido en crisis anteriores, la Santa Sede juega un papel de puente humanitario; el cual fue confirmado por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni; revela Vatican News que al Bruni responder a las preguntas de algunos periodistas, confirmó que “ha habido conversaciones recientes sobre la liberación de prisioneros”.

Este jueves se anunció la excarcelación de 51 presos, casi todos de carácter políticos, tras la mediación del Papa León XIV.

Se conoció que el canciller cubano Bruno Rodríguez se reunió con el Pontífice el 28 de febrero, mientras que el embajador de EE. UU. en Cuba, Mike Hammer, también acudió a Roma para coordinar los términos de este deshielo forzado.