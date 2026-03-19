Resumen: En el lugar donde fue hallado el cuerpo, las autoridades encontraron una camioneta de gama media

De cuatro tiros en la cabeza mtaron a alias «thomas» en el barrio las independencias de Medellín

Minuto30.com .- La Comuna 13 de Medellín se vio alterada en la noche del pasado miércoles 18 de marzo, tras un ataque sicarial que acabó con la vida de un joven de 25 años, conocido en el sector bajo el alias de “Thomas”.

El hecho de sangre se registró en el barrio Las Independencias, occidente de Medellín, donde la comunidad reportó haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego que alertaron a los cuadrantes de la Policía Metropolitana.

El ataque: Cuatro disparos en la cabeza

Según versiones extraoficiales, los hechos ocurrieron a las 9:55pm en la calle 39BF con carrera 113. Residentes de la zona encontraron a la víctima tendida en plena vía pública con heridas de gravedad. De inmediato, fue auxiliado y trasladado a una unidad hospitalaria de San Javier, donde, pese al esfuerzo de los médicos, falleció.

Según cuentan, alias “Thomas” presentaba cuatro impactos de bala en la cabeza, lo que demuestra la sevicia con la que actuaron los victimarios.

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Una camioneta abandonada: La pista clave

En el lugar donde fue hallado el cuerpo, las autoridades encontraron una camioneta de gama media que, al parecer, estaría vinculada con el incidente. Investigadores de la SIJÍN realizaron la inspección técnica al vehículo y al sitio de los hechos en busca de vainillas, huellas o material de video de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

Autoridades investigan tanto los móviles como la identidad de los victimarios