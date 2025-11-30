Minuto30
  Cuatro por lesión y uno por acumulación de amarillas: las cinco bajas de Nacional para enfrentar a Junior

    • Cuatro por lesión y uno por acumulación de amarillas: las cinco bajas de Nacional para enfrentar a Junior

    Alfredo Morelos no está entre los viajeros por acumulación de amarillas. Foto: Atlético Nacional
    • Cuatro por lesión y uno por acumulación de amarillas: las cinco bajas de Nacional para enfrentar a Junior

    Resumen: Atlético Nacional enfrentará el crucial partido de este domingo 30 de noviembre ante Junior F.C. con cinco bajas importantes, complicando la disputa por el liderato del cuadrangular A.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional enfrentará el crucial partido de este domingo 30 de noviembre ante Junior F.C. con cinco bajas importantes, complicando la disputa por el liderato del cuadrangular A.

    Baja por Sanción

    La ausencia más sensible es la del delantero Alfredo Morelos, quien se pierde este encuentro debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

    En el partido de ida disputado el pasado miércoles en el Atanasio, Morelos fue amonestado tras “dejarse picar la lengua” por el polémico jugador Teófilo Gutiérrez, lo que significó su suspensión automática para la fecha 4.

    Los lesionados

    El equipo Verdolaga reporta cuatro bajas por motivos médicos:

    Andrés Sarmiento: Estará fuera por lo menos cuatro semanas más debido a una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

    Juan Manuel Zapata: Continúa en entrenamiento diferenciado.

    Juan José Arias y Joan Castro: Ambos regresarán a los entrenamientos según su evolución. Castro se recupera de una tendinopatía del talón de Aquiles izquierdo.

    Cuatro bajas por lesión en las filas de Atlético Nacional

    Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a reajustar su estrategia para el duelo de esta tarde en el Metropolitano de Barranquilla.

    Lea también: ¡Enfocados en el liderato! Los convocados de Nacional para visitar a Junior

    Aquí más Noticias de Atlético Nacional

