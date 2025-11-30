Cuatro por lesión y uno por acumulación de amarillas: las cinco bajas de Nacional para enfrentar a Junior

Minuto30.com .- Atlético Nacional enfrentará el crucial partido de este domingo 30 de noviembre ante Junior F.C. con cinco bajas importantes, complicando la disputa por el liderato del cuadrangular A.

Baja por Sanción

La ausencia más sensible es la del delantero Alfredo Morelos, quien se pierde este encuentro debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

En el partido de ida disputado el pasado miércoles en el Atanasio, Morelos fue amonestado tras “dejarse picar la lengua” por el polémico jugador Teófilo Gutiérrez, lo que significó su suspensión automática para la fecha 4.

Los lesionados

El equipo Verdolaga reporta cuatro bajas por motivos médicos:

Andrés Sarmiento: Estará fuera por lo menos cuatro semanas más debido a una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

Juan Manuel Zapata: Continúa en entrenamiento diferenciado.

Juan José Arias y Joan Castro: Ambos regresarán a los entrenamientos según su evolución. Castro se recupera de una tendinopatía del talón de Aquiles izquierdo.

Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a reajustar su estrategia para el duelo de esta tarde en el Metropolitano de Barranquilla.

