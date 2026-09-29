¡Cuatro partidos sin ganar! Luis Fernando Suárez llega al Tolima para «recomponer el camino»

Resumen: A través de un pronunciamiento formal, el club notificó la desvinculación del estratega señalando: «El profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel»

Minuto30.com .- El Deportes Tolima confirmó un remezón en su banquillo técnico al oficializar la destitución del entrenador bogotano Sebastián Oliveros, motivada por un bache de resultados adversos, y anunciar la contratación del mundialista Luis Fernando Suárez como su nuevo estratega.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución y el balance deportivo de la temporada, los detalles de este cambio en la dirección técnica se resumen asi:

Las cifras de la salida: Oliveros abandona la dirección del equipo tras casi tres meses al frente del plantel. Su salida se precipita luego de acumular una racha negativa de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, dejando al conjunto ‘Pijao’ ubicado en la séptima posición de la Liga BetPlay.

Despedida institucional: A través de un pronunciamiento formal, el club notificó la desvinculación del estratega señalando: «El profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel». En la misiva, la dirigencia le deseó éxitos a él y a su grupo de trabajo en sus próximos retos.

El nuevo timonel: Para recomponer el camino, el equipo le dio la bienvenida oficial a Luis Fernando Suárez. El experimentado entrenador de 66 años asumirá las riendas del club de manera inmediata junto a su cuerpo técnico, marcando así el inicio de su segunda etapa en la institución tolimense.

Con este cambio de mando, el Deportes Tolima busca frenar la caída en su rendimiento deportivo y consolidar su permanencia dentro del grupo de los ocho clasificados, apostando por la jerarquía y experiencia de Suárez para afrontar la recta final del semestre.

Comunicado del Deportes Tolima