Cuatro partidos de la fecha 19 se jugarán a la misma hora, incluido el de Medellín

Minuto30.com- La Dimayor decidió modificar la programación de la fecha 19 de la Liga II-2019, dado que esta jornada se torna definitiva para los equipos que están en la puja por la clasificación a la siguiente fase del campeonato.

Así las cosas, la jerarca del balompié colombiano cambió el horario de cuatro de los encuentros de la decimonovena jornada.

De este modo, el próximo jueves 24 de octubre, se jugarán en simultánea a las 3:30 de la tarde los partidos: La Equidad vs Jaguares FC, Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas Doradas y Atlético Huila vs Independiente Medellín.

Los partidos que fueron modificados para el 24 de octubre

La Equidad vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports

Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports

Deportivo Pasto vs Rionegro

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports

Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Así quedó la programación