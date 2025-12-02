Colombia ha destacado nuevamente en el panorama deportivo continental, asegurando cuatro nominaciones en los prestigiosos Panam Sports Awards 2025, que por primera vez se centrarán en reconocer a las mejores estrellas junior de las Américas.

Atletas como Stefany Cuadrado (ciclismo de pista), Natalia Linares (atletismo) e Isabella Bedoya (natación), junto al equipo de velocidad por equipos, han sido incluidas en las candidaturas gracias a sus notables actuaciones, especialmente durante los pasados Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El público y los comités olímpicos tendrán la oportunidad de votar por sus favoritos desde este martes 2 hasta el 21 de diciembre a través del sitio web oficial de Panam Sports.

La ciclista Stefany Cuadrado es la principal figura nacional en estas nominaciones. La múltiple campeona en Asunción 2025 compite en la categoría de Mejor Atleta Junior Femenina debido a su impresionante desempeño, que incluye también una medalla de bronce en Keirin durante el Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025.

Además, Cuadrado forma parte del equipo de velocidad (junto a Marianis Salazar y Nathalia Martínez) que fue nominado a Mejor Equipo Femenino tras su triunfo en la prueba durante los juegos en Paraguay, demostrando el poder del ciclismo de pista colombiano a nivel juvenil.

Cuatro nominaciones para Colombia en los Panam Sports Awards 2025: Un reconocimiento al talento junior

El atletismo también se hace presente con la nominación de Natalia Linares en la categoría de Premio al Logro Deportivo.

La saltadora de longitud, quien fue campeona en Asunción 2025, ha tenido una temporada excepcional que incluye la décima medalla nacional en un campeonato mundial de atletismo y un título bolivariano, cosechando múltiples récords a lo largo del año.

Por otro lado, la nadadora Isabella Bedoya está nominada en la categoría Juego Limpio por su memorable gesto de hermandad al compartir el oro en los 50 metros libre femenino con la brasileña Stephanie Balduccini en Asunción 2025.

Estas nominaciones son un testimonio del crecimiento y el futuro brillante del deporte colombiano, consolidando el legado de los Juegos Panamericanos Junior.

“El continente elegirá a sus atletas favoritos en una votación online a través de nuestro sitio web www.panamsports.org y los ganadores serán premiados en la próxima Asamblea General de nuestra organización”, explicó Neven Ilic, Presidente de Panam Sports.

El resultado de las votaciones no solo premiará el esfuerzo y la excelencia deportiva de estas jóvenes atletas, sino que también elevará el perfil de Colombia en la élite del deporte continental.

