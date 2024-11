Cuatro medallas para Colombia en el inicio del Panamericano de Natación Artística

El oro del equipo Youth Free Combination, junto con los bronces de María Paula Rojas, en la categoría de 12 años o menos Figuras y Ángel Mateo Rodríguez (en Junior Men Solo Free y Solo Technical), Colombia inició su participación.

Las competencias arrancaron este martes 20 de agosto, en el Campeonato PanAm Aquatics por Categorías de Natación Artística en el Centro Acuático de Lima, Perú.

El oro colombiano de la jornada llegó en la categoría Youth Free Combination y gracias a una rutina valorada por los jueces con un puntaje 242.4604.

Este provino de un total de 116.2604 junto con otros componentes como las transiciones y la actuación de 96.000, una deducción de 9.8000 y un bonus de apnea de 40.000.

Por otro lado, los conjuntos estadounidense y mexicano completaron el podio con rutinas de 231.9208 y 215.5563, respectivamente.

Los integrantes del equipo colombiano que consiguió el oro fueron Sara Bolaños, Valentina Caicedo, Daniela Estrada, Gabriela Gutiérrez, Jocelyn Guzmán, Juan Manuel Hernández, Natalia Jurado, Manuela Pineda, Isabella Quiñónez, Sara Quiñónez y Daniela Santamaría.

Cuatro medallas para Colombia en Panamericano de Natación

El primer metal de la jornada llegó gracias a la categoría de 12 años o menos Figuras. María Paula Rojas obtuvo el tercer lugar tras ejecutar las dos figuras.

La primera fue la Barracuda con dificultad de 1.8, donde obtuvo calificaciones de los jueces de 7.1 – 7.0 – 7.5 y 7.3 para el total de 7.2083.

Mientras que, en la segunda figura (la torre de dificultad 1.9) consiguió resultados de 6.0 – 6.3 – 6.3 – 6.3 para un total de 6.2750 para una rutina de 67.2905 junto con el tercer lugar.

Por su parte, Melissa Nuño de México y Julia Lia de Estados Unidos, ocuparon el primer y segundo puesto de la competencia con rutinas de 70.4820 y 69.4302, respectivamente.

Pasando a la categoría de Junior Men Solo Free Final, Ángel Rodríguez se adjudicó el bronce luego de una rutina calificada con 143.1875 y una dificultad de 15.550.

El mexicano Diego Villalobos se proclamó campeón con un puntaje de 220.9208 y Kenny Gaudet de Estados Unidos se quedó con el segundo lugar tras los 220.5146 puntos.

A su vez, el colombiano repitió el metal en la categoría Technical luego de una rutina valorada en 201.8117 y dificultad 20.150.

Siendo, nuevamente, campeón el mexicano Diego Villalobos con un puntaje de 253.4767 y subcampeón Kenny Gaudet luego de los 203.6100 puntos.

La segunda jornada del Campeonato Panamericano de Natación Artística se disputará este miércoles 21 de agosto.

Comienza con las categorías de Youth Mixed Duet Finals, Youth Women Duet Finals, Age Group 12 and Under Men Solo Finals y Age Group 12 and Under Women Solo Finals, respectivamente.

