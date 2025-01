‘Cuatro filtros’: Colombianos enfrentan estrictos controles migratorios en Miami tras disputa diplomática con EE. UU.

El aeropuerto internacional de Miami ha sido el escenario de un endurecimiento de los controles migratorios para los colombianos, tras las tensiones diplomáticas entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro. La disputa comenzó luego de que el gobierno colombiano rechazara recibir dos aviones con deportados, lo que generó una rápida respuesta por parte de las autoridades estadounidenses.

Desde el martes 28 de enero de 2025, cientos de colombianos que llegaron a la ciudad se encontraron con un panorama inesperado: cuatro filtros migratorios que incrementaron el tiempo de espera y las incomodidades en su llegada. Según reportes de Noticias Caracol, los viajeros vivieron un tenso recibimiento por parte de los agentes de migración.

«Están esculcando a todo el mundo y lo mandan para el cuartico. Le requisan maleta y todo. Me sentí humillada», relató Darlys Quintero, una de las personas que experimentó los controles. Otros colombianos también expresaron su descontento, aunque muchos aseguraron que sabían que no recibirían el trato más amable, pero no esperaban un nivel de hostilidad tan marcado.

La situación se ha tornado tensa, especialmente durante las requisas, en las que no se permite a los viajeros tocar sus celulares y se les aconseja mantener silencio para evitar posibles represalias de los agentes. Daniela Escobar, una viajera, compartió su experiencia: «¡Terrible! No se espera gran amabilidad, pero tampoco que a uno lo traten de esa forma, que le revuelquen a uno las cosas».

Lo más impactante es que los filtros no solo se aplican a los colombianos, sino también a cualquier ciudadano extranjero que haya tenido una escala en Colombia. Vania Burgos, quien no es colombiana pero realizó una conexión en el país, explicó en Noticias Caracol que los viajeros se enfrentan a hasta cuatro filtros, que incluyen inspecciones exhaustivas de maletas y la retención de pasaportes. «¡Impresionante! Te devuelven, te meten a un cuarto, no te entregan el pasaporte, te revisan las maletas hasta tres veces», comentó Burgos.

Mientras tanto, las redadas contra inmigrantes irregulares se han intensificado en varias ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Phoenix y Atlanta. En la primera semana del gobierno de Trump, se detuvieron alrededor de 3.500 personas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Tras este incidente, el trámite de visas entre Colombia y Estados Unidos había quedado suspendido, afectando a miles de colombianos. Sin embargo, el 28 de enero de 2025, se anunció que las negociaciones entre ambos gobiernos avanzaban hacia la normalización de este proceso. Esta decisión surge después de una reunión de alto nivel entre representantes de ambos países en Washington D.C., en la que se abordaron los puntos clave para resolver las tensiones, incluidas las que surgieron por la negativa del gobierno colombiano a recibir a los deportados.

Aunque aún se espera que el trámite de visas se retome, el conflicto diplomático ha dejado una huella en las relaciones entre ambos países, y los colombianos que ingresan a Estados Unidos deben adaptarse a estos nuevos controles migratorios.

Lea también: Conductor impactó varias veces un vehículo por presuntamente estacionarse frente a su casa

Más noticias de Colombia