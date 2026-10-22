La jornada de elección de los Comités Comunales de Inclusión se realizará el sábado 24 de octubre. Foto: Alcaldía de Medellín.

Resumen: - El sábado 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., las comunas 2, 3, 6 y 9 de Medellín elegirán a sus representantes en los Comités Comunales de Inclusión. - Podrán votar los residentes de 14 años o más con documento de identidad original y vigente; las personas migrantes, con documento de extranjería o certificado de regularización. - Cada comuna tendrá dos puestos de votación abiertos durante toda la jornada.

Cuatro comunas de Medellín elegirán a sus representantes en los Comités Comunales de Inclusión

Este sábado 24 de octubre de 2026, cuatro comunas de Medellín elegirán a sus representantes en los Comités Comunales de Inclusión (CCCI), los espacios de participación en los que las personas con discapacidad y las personas cuidadoras hacen escuchar sus necesidades y propuestas. La jornada, organizada por la Alcaldía de Medellín, se realizará en las comunas 2-Santa Cruz, 3-Manrique, 6-Doce de Octubre y 9-Buenos Aires, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Las elecciones buscan que sean los propios habitantes de cada territorio quienes escojan a las personas que los representarán en estos comités, un mecanismo de participación que incide directamente en las acciones relacionadas con la discapacidad en cada comuna.

¿Qué son los Comités Comunales de Inclusión?

Los CCCI son escenarios de participación que permiten expresar necesidades, presentar propuestas e incidir en las decisiones relacionadas con la discapacidad en cada territorio. A través de estos comités, la Alcaldía de Medellín busca fortalecer la representación ciudadana y promover comunidades más inclusivas, accesibles y participativas.

Quienes resulten elegidos tendrán la tarea de llevar la voz de las personas con discapacidad y de las personas cuidadoras de su comuna a los espacios donde se definen acciones y prioridades. Por eso, la jornada de este sábado es una oportunidad concreta para que las comunidades incidan en las decisiones que las afectan.

¿Dónde votar en cada comuna?

Cada una de las cuatro comunas tendrá dos puntos de votación habilitados durante toda la jornada:

Comuna 2 – Santa Cruz: Centro de Desarrollo Social Santa Cruz, carrera 51A n.° 100-55; e Institución Educativa Asia Ignaciana, calle 122 n.° 51B-30.

Centro de Desarrollo Social Santa Cruz, carrera 51A n.° 100-55; e Institución Educativa Asia Ignaciana, calle 122 n.° 51B-30. Comuna 3 – Manrique: UVA de La Alegría, carrera 41 n.° 78-106; y Junta de Acción Comunal Las Nieves, calle 77 n.° 31-40 (al lado de la cancha El Raizal).

UVA de La Alegría, carrera 41 n.° 78-106; y Junta de Acción Comunal Las Nieves, calle 77 n.° 31-40 (al lado de la cancha El Raizal). Comuna 6 – Doce de Octubre: Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, carrera 80 n.° 104-04; y Casa de Cultura Pedregal, calle 103 n.° 74A-03.

Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, carrera 80 n.° 104-04; y Casa de Cultura Pedregal, calle 103 n.° 74A-03. Comuna 9 – Buenos Aires: Institución Educativa La Milagrosa, carrera 29 n.° 41-14; e Institución Educativa Manuel José Cayzedo, calle 50 n.° 29-82.

Los puestos estarán abiertos de manera continua de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., por lo que los votantes pueden acercarse en cualquier momento dentro de ese horario.

¿Quiénes pueden votar y qué documentos necesitan?

Podrán participar las personas de 14 años o más que residan en una de las comunas donde se realizarán las elecciones. Para votar deberán presentar su documento de identidad original y vigente.

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La contraseña será válida únicamente para quienes están tramitando su cédula por primera vez. Las personas migrantes también podrán ejercer su derecho al voto presentando su documento original de extranjería o el certificado de regularización correspondiente en Colombia.

La invitación de la Alcaldía es amplia: las personas con discapacidad, sus familiares, las personas cuidadoras, los asistentes personales y, en general, todos los habitantes de estas comunas pueden participar en esta jornada democrática y elegir a sus representantes.

Una participación que transforma territorios

La Alcaldía de Medellín ha insistido en que la participación de la comunidad es fundamental para que las necesidades y propuestas de cada territorio sean escuchadas y contribuyan a la construcción de entornos más inclusivos. Los Comités Comunales de Inclusión son, precisamente, uno de los canales diseñados para que esa voz llegue a la administración.

La elección de representantes en estos comités no es un trámite menor: define quiénes defenderán las prioridades de las personas con discapacidad y de quienes las cuidan en cada comuna, en temas que van desde la accesibilidad del espacio público hasta la atención de necesidades cotidianas.

Si usted vive en Santa Cruz, Manrique, Doce de Octubre o Buenos Aires, esta es la oportunidad de participar. Recuerde: sábado 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., con su documento de identidad original. Su voto decide quién representará a su comunidad en los Comités Comunales de Inclusión.